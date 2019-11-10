【桌球】吳安儀奪冠走出低谷　哽咽落淚：「這12個月曾質疑自己」

港產「桌球天后」吳安儀，人前總是信心滿滿，事實上多年職業生涯所取得的佳績，的確沒有臉露失意的時刻。 今天她由IBSF女子桌球世錦賽凱旋時卻不禁哭了：「這12個月曾質疑自己」，克服低潮的她道。

吳安儀周六於IBSF女子桌球世錦賽決賽，反勝泰國勁敵勒查露，時隔9年重奪此項世界冠軍。她周日（10日）帶着冠軍獎盃步出入境大堂，微笑向傳媒揮手，她說這個冠軍來得剛剛好。

今年6月的女子世界桌球錦標賽8強戰，吳安儀正是敗予21歲的泰國新星勒查露。吳安儀坦言今個球季發揮未如理想，多次在賽事早段被淘汰出局，令她也曾不禁懷疑自己，「現在算起來，我第一個IBSF冠軍是10年前，2010年衛冕後好想再奪這個冠軍，可是每年都總是失望而回。」她感嘆說。

吳安儀稱要將冠軍獻給日前離世的隊友潘正潮。（葉詩敏攝）

「四眼Cue后」吳安儀凱旋回港（按圖進入）

將冠軍獻給離世隊友

這個冠軍對她意義重大，走出今個賽季的低潮，再嘗后冠滋味。安儀直言覺得球技是有進步的，偏偏不能在成績反映出來，「這12個月有想過會否未必再有機會取得任何一個世界錦標了。」說着說着她哽咽落淚，「我感覺自己信心跌了，教練說現在只能做到的事，是好好準備自己，等機會來到便能把握。」

教練說得對，安儀也把握了，重奪這座世界冠軍。不僅是為下周英國舉行的女子職業賽打下強心針，也讓她變得更強大，「此後即使我再輸、或是早段被淘汰，我都不會輕易動搖到信心，我知道自己是有技術的，只是比賽發揮要再放開來打。」

除了自身信心問題，在土耳其競逐世錦賽冠軍這段時間，隊中小將潘正潮不幸在訓練時猝逝，安儀說到隊友時難掩傷感，「這兩星期比賽像坐過山車，大家都覺得那段時間很難過，亦盡量控制情緒、專心比賽，現在回港後能與阿潮好好道別，也把冠軍獻給他。」重拾信心的安儀仍會把挑戰男子賽作目標，「我相信自己仍可再進步。」

張家瑋轉戰挑戰巡迴賽 暫列第3

同樣戰畢世錦賽的20歲前世青冠軍張家瑋，賽前目標放在4強，惟在8強不敵中國球手未能再進一步。他將在本月14日出發往英國轉戰「挑戰巡迴賽」，10站比賽總分最高者、附加賽冠軍可獲2年世界職業排名賽參賽資格。9月於在紐倫堡站封王的他，現排名第3，他坦言雖然賽程緊密，但挑戰世界強手正是轉全職的目標。