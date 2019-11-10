【世界盃外圍賽】港足公布決選名單　網民發起11.14悼周梓樂

自主帥麥柏倫上任後，香港足球代表隊出場1場友賽跟3場世界盃亞洲區外圍賽，合共僅攻入1球，埋門把握力有待加強。麥帥在前線選兵上也搖擺不定，先後起用辛祖、艾力士及夏志明任正前鋒。 今次麥帥決定選用富力R&F老將基奧雲尼，這位相隔一年後再入圍的射手，又能否靠經驗與射門觸覺，為港隊增添進攻火力？

港隊在之前三場世盃外比賽，僅於作客柬埔寨時由陳俊樂取得入球，雖說伊朗跟伊拉克實力強橫，但港將於6月友賽中華台北時也未能攻破敵軍大門。11月世盃外回歸主場作戰，對麥柏倫也尤其重要，外界寄望港隊能再巴林或柬埔寨身上搶分，預計港隊會踢得更進取。

基奧雲尼在麥柏倫上任後首獲徵召。（資料圖片／李澤彤攝）

香港代表隊11月初世界盃外圍賽24人決選名單​

門將：葉鴻輝、謝德謙、袁皓俊 後衛：羅素、丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文、徐宏傑、梁諾恆、羅拔圖 中場：鍾偉強、黃威、陳俊樂、黃洋、鞠盈智、鄭兆均、陳肇鈞 前鋒：艾力士、基奧雲尼、陳廣豪、夏志明、辛祖、孫銘謙

謝德謙（綠衫）今季在南區表現備受讚賞。（資料圖片）

東方5將落選 謝德謙取代王振鵬

在此情況下，麥柏倫在最新的決選名單中共徵召6名前鋒，除了陳廣豪跟夏志明再度入選，周六（9日）為富力R&F於高級組銀牌賽連下兩城的基奧雲尼也榜上有名。這位入籍港將自去10月友賽泰國受傷後，便再未獲港隊徵召，相信他的加入有望加強港隊攻力。

另外，雖然東方龍獅近期戰績不俗，但隊中5名球員卻同告落選，包括翟廷峯、馮慶燁、李嘉耀、曾錦濤以及在作客伊拉克時發揮出色的徐德帥。而近期較少於球會擔任正選的傑志門將王振鵬也名落孫山，其位置由冠忠南區守門員謝德謙取代。值得一提的是，麥柏倫這份名單挑選了24名球員，比慣常的23人名單多了1位，未知是否預計將會有球員退選。

港足左閘丹尼對巴林時需停賽，惟可勝任這位置的翟廷峯（藍衫）卻落選。（資料圖片）

世盃外賽事列入港人日程 網民發起默哀悼周梓樂

而香港對巴林跟柬埔寨兩場主場賽事，被網民編入代表抗爭活動的「香港人日程」，網民以「願贏波歸香港」為題，呼籲球迷入場支持香港隊賽事，並在上半場開賽、半場休息跟下半場開賽時高唱《願榮光歸香港》。

至於球迷組織「波台黐線佬」，則發起於周四港隊對巴林的第22分鐘，全場停止打氣並進行默哀1分鐘，以悼念近日離世的22歲科大生周梓樂。「波台黐線佬」同時鼓勵入場球迷延續「著紅衫撐港隊」文化，並同時配上黑絲帶或臂纏黑紗懷念逝者。

有網民發起活動，於兩場港隊世盃外賽事中表態。（互聯網）