【港足．U19亞錦外】港足U18挫東帝汶　劉家喬再成入球功臣

亞洲足協19歲以下青年錦標賽外圍賽，港足U18今日（10日）在分組賽最後一輪以2：1小勝東帝汶，惟晉級機會渺茫。

港隊分組賽兩戰過後取得1分，出線機會甚微，而東帝汶U19首仗雖能在榜首球隊印尼身上取得入球，但賽前已宣布提早出局。港隊為求晉級，此役必須盡可能大勝對手，再度派出劉家喬、張廣然跟余在言等任正選，鄭進泓則取代陳晉一戴上隊長臂章。

港足U18在亞錦外最後一場迎戰東帝汶。（足總提供）

小港腳首場賽和朝鮮，表現令人滿意。（AFC）

小港腳落後下反勝

小港腳雖然在18分鐘先失一球，但完半場前靠罰球追平，當時港隊於左路罰球直射省中人牆，皮球改變方向後由突破越位的張廣然門前撞入空門，半場兩軍各一言和。下半場踢至75分鐘，陳晉一傳予入楔的劉家喬，後者在兩名守衛夾擊下快射破網，繼首仗對朝鮮後再有進帳。

結果港隊憑這入球反勝東帝汶，以2：1勝果全取3分。港隊目前以4分排小組第3，由於朝鮮跟印尼的賽事稍後才上演，小港腳數字上仍有希望晉級至決賽周，惟必須寄望朝鮮以7球或以上分差落敗。

港隊最終3戰取得1勝1和1負，晉級機會極微。（AFC）

張廣然：滿意球隊發揮

小將張廣然承認球隊在初段有些不集中，幸於失球後變得積極，並滿意自己發揮，「自己雖然錯失了一個機會，但仍能射入一球。此前自己體力多只能支撐到60多分鐘便抽筋，可是今次終可踢足全場。」總結今屆賽事，他對港隊能逼和朝鮮感到欣喜，並認為球隊整體表現不錯。