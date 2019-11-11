【英超】榜首大戰利物浦3：1擊敗曼城　VAR又一次做主角

利物浦對曼城英超榜首大戰，雙方戰情激烈之下最終紅軍3：1力壓曼城全取3分，穩坐榜首位置。不過VAR的判決，再次引起爭議。

巴禾18個月來首度英超上陣

利物浦今季聯賽持續上季勇態，首11輪10勝1和，賽前領先曼城6分。上季紅軍分數上亦一度拋離曼城，惟正是1月初兩軍碰頭時藍月亮主場2：1擊敗紅軍後，利物浦接連失分，最終將冠軍寶座拱手相讓，因此今仗被視為利物浦今季能否首奪英超的首個重大考驗。

對利物浦一大有利的數據，是紅軍已經900日在主場晏菲路未輸過，過去45場賽事在此「聖地」錄得35勝10和不敗戰績，而曼城主帥哥迪奧拿，領軍以來亦從未試過在晏菲路取勝。

今場利物浦幾乎可派出最強陣容應戰，前線三叉戟沙拿、文尼、法明奴，中場是主帥高普最信賴的隊長軒達臣、韋拿杜姆和法賓奴，唯一只是麥迪比仍有傷，續由洛夫雲夥拍雲迪積克鎮守中堅位置。曼城方面正選門將艾達臣有傷在身，36歲的後備門將巴禾，18個月來首度在英超為球隊上陣。

巴禾18個月來首度為曼城在英超上陣。（路透社）

VAR無視阿諾犯手球 曼城失12碼即失波

這場榜首大戰甫開賽立即出現戲劇性場面：4分鐘利物浦後衛阿歷山大阿諾特疑似禁區內犯手球，曼城球員作出投訴但球證未有理會，比賽繼續之下，根度簡在曼城禁區解圍，皮球卻送到法賓奴腳下，這名巴西球員無人看管下離開25碼一記精彩遠射破網。

從慢鏡頭可見，阿歷山大阿諾特的手的確曾觸碰到皮球，然而視像助球裁判（VAR）審視後未有改變主球證奧利華（Michael Oliver）的決定，判決利物浦入球有效，紅軍領先1：0。

曼城落後下傾力反撲，利物浦守將兩度走甩對手，客軍接連罰球機會均只差一點點，追平不成更反被利物浦一次反擊再得手：阿歷山大阿諾特轉邊斜線長傳，殺上前場的左閘羅拔臣接應後傳中，皮球彈地後剛好落在曼城一對守將安祖連奴和費蘭甸奴之間，沙拿乖巧衝前搶點頂入，利物浦擴大比數至2：0。

利曼大戰上半場精彩時刻（按圖進入）

+ 15 + 14 + 13

兩軍之後互相開放對攻，曼城發力多次攻門均無功而還，最接近一次是左閘安祖連奴的射門中柱彈出，半場維持2：0比數。

下半場開波僅5分鐘，利物浦隊長軒達臣右路傳中，今仗正選上陣的曼城後備門將巴禾企位失誤，被皮球笠過之後，伏兵遠柱的沙迪奧文尼衝頂入網，紅軍領先優勢擴大至3：0。3分鐘後史達寧有一次黃金入球機會，他在禁區內一再避過對手後勁射，本應中龍的皮球省中利物浦守將不入。

戰至78分鐘，曼城終憑貝拿度施華的入球追成1：3較接近紀錄，並為比賽掀起高潮。1分鐘後史達寧在龍門口左路橫傳，皮球剛好在加比爾捷西斯的身後掠門而過。下一個攻勢史達寧再次在前場左路發難，他的傳球再次省中兩碼外的阿歷山大阿諾特手部，近距離目擊的球證奧利華揚手示意比賽繼續，哥迪奧拿再度激動向場邊的助理球證表達不滿。

最終利物浦維持3：1勝果，全取3分後以34分在英超聯賽榜遙遙領先。相反曼城落敗後維持25分，被本周分別贏波的李斯特城和車路士以26分雙雙趕過，跌至第四位。

周日其他賽果及英超聯賽榜變化（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

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