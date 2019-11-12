【羽毛球．香港賽】葉姵延僅花26分鐘過關　陳延澤憾負無緣正賽

「世界羽聯世界巡迴賽香港站」今日（12日）於紅磡體育館上演，首日上午賽事率先進行外圍賽，港隊代表「黑妹」葉姵延僅花26分鐘淘汰對手，晉級女單正賽。男單方面，黃永棋擊敗隊友陳延澤，外圍賽先過一關，下午將與丹麥球手史雲遜（Victor SVENDSEN）爭入正賽。

「黑妹」葉姵延以候補身份出戰今年的香港賽，在外圍賽與來自加拿大的「千禧後」球手蔡嘉（Catherine Choi）爭奪正賽席位。世界排名208的蔡嘉未有給予黑妹太大壓力，後者在首局中段連取8分拉開比分，並以21：15先拔頭籌。黑妹在易邊後愈打愈順，最終大勝一局21：5，僅消26分鐘便擊敗對手晉級。

葉姵延以候補身份出戰香港賽，並淘汰加拿大球手晉身正賽。（趙子晉攝）

葉姵延今仗打得十分有耐性，成功控制失誤次數，使她對自己表現頗為滿意。（趙子晉攝）

現時世界排名46位的葉姵延賽後表示，可以參與今年的賽事已經是「賺咗」，希望在場上享受賽事，「我認為今仗發揮不俗，在進攻上更有耐性，願意多打兩板等待一個更好的機會，亦得以控制失誤次數。我今次以後補球手身份作賽，有幸參與今年比賽已經好開心，所以我可以更放鬆的心態看待每場賽事，而取勝無疑是一個『Bonus』」。

最近香港各區亦有不同的社會活動，黑妹擔心受交通影響，昨晚特意到附近酒店入住，以防萬一，「看到最近的香港新聞，或多或少對心情亦有所影響，但也需要專注在賽事中。我昨晚入住酒店而並非體院，因為擔心今早的交通狀況使我錯過賽事，雖然有不同狀況，但盡可能亦以不影響比賽為先」。

黃永棋面對師弟陳延澤爭奪正賽席位，戰情緊湊，結果直落兩局取勝晉級。（趙子晉攝）

另外，男單的黃永棋（Vincent）在外圍賽與師弟陳延澤交手，今仗戰情相當緊湊，年僅20歲的陳延澤發揮出色，在首局初段一度拉開5分優勢，但黃永棋在中段收復失地，並乘勢在首局以22：20險勝。次局戰況相似，陳延澤同樣取得領先，但在中後段突然連失5分，Vincent亦把握機會以21：19再下一城，直落兩局力克師弟晉級。

年僅20歲的陳延澤力求衝擊正賽，但連續兩局領先下均未能把握機會晉級。（趙子晉攝）

陳延澤去年首度出戰香港賽，惟不敵李卓耀而止步，今年以候補身份出戰，再度不敵隊友無緣正賽。他表示大家相當熟悉對方的球路，但發揮未如師兄般穩定是今場的勝負分野，「我與永棋基本上每天亦一同訓練，所以大家亦十分熟悉對方的打法，但我在臨場發揮上未如他的穩定，加上今場賽事有不少時間領先，在中段有少許在處理上的失當，所以使戰情扭轉。雖然我認為自己在今場的表現不俗，但在控制比賽節奏上仍有進步空間」。