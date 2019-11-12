【英超】高普當日棄曼聯揀利物浦　竟然全因她的一句話

利物浦與主帥高普（Jurgen Klopp）被形容為天造地設的一對，然而一切並非必然。 2014年當莫耶斯（David Moyes）被曼聯辭退後，紅魔有意聘請高普出任領隊，當時有個人提出反對，否則歷史可能會改寫。

一切全因高普太太？

前紅軍守將兼看守領隊菲爾湯臣（Phil Thompson）接受丹麥TV2電視台訪問時爆料：「我曾為Sky電視台工作訪問高普，問他是否覺得自己與利物浦是天造地設的一對，他看着我反問：『為什麼？』」

「然後高普告訴我，他曾經有機會接掌曼聯，但他太太說：那並不妥當（it wasn't right）。」湯臣續稱，「當利物浦叩門時，他的太太說：這就對了（it was right）。這當中有點奇怪，一切像是他正是為利物浦而設那樣。」

高普太太阻止丈夫加盟曼聯之時，正值這位德國籍教頭帶領多蒙特連續贏得兩季德甲冠軍、並在2013年領軍晉身歐聯決賽，最終不敵拜仁慕尼黑，而莫耶斯在曼聯執教表現未如理想，紅魔未能取得歐聯參賽資格。外界預期高普到奧脫福可以為曼聯重拾輝煌。

高普與太太愛的故事（按圖進入）

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如果高普對湯臣所言屬實，可以說是高普太太烏娜（Ulla Klopp）一手將丈夫帶到晏菲路。烏娜本身是一位社工和兒童書籍作家，高普向來是有名的「愛妻號」，對太太尊重和愛護有加，他依照烏娜的意見作出決定，實在不足為奇。

湯臣認為，高普帶領的紅軍，「是利物浦球會歷來其中一隊最強大球隊」，他更指出，「在我的球員年代，（球季在這階段）我們通常在聯賽已經輸過3至4場比賽，但這支球隊領先對手9分（編按：實為8分），而且上季只輸過一場。」

這位前紅軍隊長揚言，「今季他們可以擊敗任何對手，唯一例外是奧脫福只能賽和。他們正在開創一些偉大成就。」