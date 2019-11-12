【羽毛球．香港賽】「鄧謝配」28分鐘晉級　中國組合爭議中出局

香港混雙組合鄧俊文及謝影雪同樣在「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」的首日賽事登場，不足半小時擊敗中華台北組合晉級，「鄧謝配」雖然未被列為種子，但能夠以另一個心態出戰。

隨葉姵延及黃永棋等港將躋身正賽，另一對港隊代表「鄧謝配」出戰混雙，與中華台北的李哲輝及許雅情交手，「鄧謝配」在首局適應需時，與對手互有領先，在局尾連取3分先拔頭籌。「鄧謝配」稍經適應後，表現更得心應手，在中段已拉開8分差距，結果再取一局21：11，僅28分鐘便直落兩局報捷晉級，下圈將與馬來西亞的6號種子組合吳柳瑩及陳炳順碰頭。

「鄧謝配」28分鐘閃電晉級（按圖進入）

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謝影雪在上年的香港賽中受傷，她在早前克服左肩傷患，曾經在9月初揚威中華台北，但「鄧謝配」未有參加上周的福州公開賽，謝影雪指養精畜銳出戰今周的香港賽，「其實左肩傷患的陰影大概已克服，而現時落場比賽已比早前更有信心。上周避戰福州的確有所幫助，經過一周的休息後，狀態比早前更好。」

鄧俊文續道：「我們在首局需時適應，所以首局的戰情較為緊湊，當我們拿下首局後，在次局便打得更加順暢，我們大概有7至8成的狀態，仍有空間提升，我們沒有種子的壓力下，在今次可以更放膽衝擊世界列強。」

另外，與「鄧謝配」同時進行的另一場混雙，由中國的魯愷／陳露與英格蘭的「夫妻組合」嘉比奧（Gabrielle Adcock）及基斯雅各（Chris Adcock）對壘，中國組合在領先一局下遭反勝。賽事在第二局戰至「Deuce」，但因為球證的判決而有所爭拗，使中國隊的教練及在場部分球迷不滿，更向球證高呼「Liar」（騙子）。

不少在場球迷向中國隊打氣，中國組合憾敗後對未能以勝仗報答球迷的支持感失望，同時指出球證的誤判影響他們比賽時的心態。