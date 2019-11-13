【足球】拜仁對哥迪奧拿勢在必得？　借傳媒發功指家人不愛曼市

拜仁慕尼黑辭退尼高高華（Niko Kovac）後，主帥一職遲遲未有定案，他們心儀的人選逐一拒絕招手，然後德國《圖片報》突然爆出哥迪奧拿（Pep Guardiola）在曼城「過得不開心」的消息，指出這位名帥即將重返德國再次接掌拜仁帥位云云。 問題是，同一招數用上那麼多次，真的以為大家小時候沒有看過《狼來了》的故事嗎？

作為全球最財雄勢大的球會之一，加上在德國的霸主級地位，拜仁的帥位一向是球壇一大「筍工」。可是自尼高高華離隊後，他們心儀的巴黎聖日耳門（PSG）教練杜曹（Thomas Tuchel）、阿積士主帥坦哈格（Erik ten Hag）、以至曾執教史浩克04和萊比錫等多支德甲球隊、今季轉任紅牛企業首席體育及足球發展總監的蘭歷克（Ralf Rangnick），均已先後拒絕拜仁。

近日傳得最多一位，是前阿仙奴領隊雲格。「教授」聲稱拜仁主席路明尼加主動聯絡，問他有沒有興趣接手，他表示要時間考慮，兩人會再聯絡商討。

就在此際，德國《圖片報》封面報道震撼消息：哥迪奧拿來季將重掌拜仁帥位。該報指出，哥帥數月前才重返拜仁訓練場，與一眾董事見面，而且他和家人對慕尼黑市情有獨鍾，在市中心的一所物業依然未賣出，更宣稱哥帥一家都不太喜歡曼徹斯特，現已搬回西班牙居住。

德國《圖片報》封面報道哥迪奧拿即將重返拜仁的傳聞。（網上截圖）

哥迪奧拿與拜仁淵源（按圖進入）

《圖片報》稱，拜仁一眾大老深信哥迪奧拿在曼城過得並不開心，而且為幫助藍月亮首次贏得歐聯錦標，已打破自己定下的「三年之約」（即不會執教任何一支球隊超過三年）。哥帥曾表示留在巴塞執教第四年是個失誤，2013到16年執教拜仁滿三年後，也立即離隊轉投曼城至今。

三年前當哥迪奧拿離開拜仁時曾承諾會重返當地：「我會回到德國，回到這裏，也許是以教練的身份吧。」

哥迪奧拿跟曼城的合約2021年才屆滿，但拜仁希望明年夏天能說服他重返巴伐利亞。

在拜仁一直找不到他們所希望接任的主帥人選當下，向來「聲大夾無準」的小報《圖片報》突然拋出這枚震撼彈，相關內容實在難以令人信服，尤其是同一招數，他們已多次用在利物浦主帥高普身上。正如西班牙《馬卡報》經常幫助皇馬放料一樣，《圖片報》很可能不過是幫拜仁一把而已。