【羽毛球．香港賽】張雁宜首圈中段因傷退賽　未來兩站或休戰

香港羽毛球「一姐」張雁宜在「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」首圈迎戰日本4號種子奧原希望，戰至次局中段因傷退賽，生涯8次與該名日本球手交手悉數告負。 張雁宜表示將考慮會否出戰未來兩站賽事，希望盡早康復，在明年初繼續爭取奪奧運積分。

對於全世界羽毛球手而言，現時每站賽事都是爭取奧運積分的重要時刻，張雁宜亦因而頻頻出賽，由10月中的丹麥公開賽開始，連續4周出戰不同分站賽事，第5個星期返回主場香港出戰。張雁宜在香港賽首圈與日本的奧原希望爭奪晉級，奧原希望在往績上佔壓倒性的優勢，曾7度擊敗張雁宜。

張雁宜與奧原希望在開局初段打得緊湊，二人多次互換領先，可惜張雁宜多次失誤，在中段被該名4號種子拋離，以12：21先輸一局。張雁宜在次局開段手感依然不佳，依然頻頻失誤，戰至中段休息更落後0：11，該名港隊「一姐」及後宣告退賽，奧原希望下一圈將面對泰國選手蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）。

張雁宜Vs奧原希望（按圖進入）

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賽事頻密難專心養傷 求盡快康復再爭奧運積分

連續5星期出戰的張雁宜賽後表示，賽前雙腳筋腱已有輕傷在身，「加上賽事頻密未能專心養傷，在今仗開賽前已經紮住上陣，原先希望在首局嘗試正常作賽，看看狀態如何。奧原希望是個十分靈巧的球手，當我加速的時候雙腳便隱隱作痛，使我相當吃力，所以在次局中段決定退賽。」

現時世界排名29位的張雁宜，繼上周的福州賽後再度首圈出局，她表示需要與教練討論及後兩站的安排，「畢竟今年是奧運年，所有球手亦專注爭分，所以我需要與教練商討未來兩站會否參與，我希望在未來兩個月盡早康復，來年繼續為奧運積分而努力。」

根據2020東京奧運羽毛球單打賽事入圍標準，奧委會成員國最多可派出兩名世界排名頭16位球手參賽，世界排名第17位以下可派一人參賽，名額為38個。張雁宜在奧運資格排名中，暫時名列第18位，因此仍在「安全區」內。