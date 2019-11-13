【足球】一代西班牙名將大衛韋拿掛靴　由幾乎放棄足球到世界巨星

37歲的大衛韋拿（David Villa）宣布掛靴，19年風光無限的職業生涯劃上圓滿句號。 儘管職業生涯起點只是不見經傳的西班牙乙組球隊希杭，甚至少年時代一度幾乎放棄足球，韋拿憑精湛射術和永遠打不死鬥志闖出名堂，成為家傳戶曉名字。

幾乎放棄足球

韋拿自幼熱愛足球，成為足球員的夢想卻曾多次受到重大考驗。4歲那年，他右大腿骨折，一度以為不能成為足球員了。他和爸爸並未放棄，他的礦工爸爸甚至瘋狂地在韋拿仍在打石膏的時候，不斷跟他操練左腳，使他完全康復之後，成為左右腳兼備的「雙槍將」。他憶述這段往事時說，「我不記得父親有哪一次不在場，在足球場上，我從來未嘗過孤獨一人。」

職業球員的路不是想像中容易，韋拿14歲那年開始感到迷失，與教練不和後幾乎想就此放棄足球，又一次，跟他一樣熱愛足球的韋拿爸爸，改變一切。「那時候我寂寂無名，全季也坐在後備席上，一個仙也賺不到。當時我只想離開，跟朋友去玩。但我的爸爸一直支持我、為我打氣，直至我的職業生涯出現轉機。」他在位於家鄉的西乙B組球會蘭格勒奧（UP Langreo）展開足球生涯，可是由於身裁矮小，他成長的阿斯圖里亞斯地區規模較大球會奧維爾多（Oviedo），認為他欠缺足夠潛力，並在西乙球隊希杭（Gijon）發展職業生涯。

大衛韋拿年幼時曾嚴重受傷，也曾與教練不和，幾乎斷送球員生涯。（網上圖片）

韋拿在乙組球隊希杭展開足球生涯。（網上圖片）

他在希杭入球不斷嶄露頭角，當時剛升上西甲的薩拉戈薩向他招手，駕馭更大舞台對他毫無難度，首個球季即攻入17球，第二季為球隊贏得西班牙盃。華倫西亞以1200萬歐元收購他，5年間他逐漸進化為世界級射手，先後協助西班牙國家隊贏得2008歐洲國家盃和2010世界盃。

2010年夏天，28歲的韋拿以4000萬歐元身價轉投巴塞隆拿，並為「地上最強」兩度贏得西甲冠軍和一次歐聯冠軍。巴塞之後將年過30的他500萬歐元平價賣予馬體會，想不到韋拿仍然「有貨賣」，成功助球隊打破皇馬和巴塞壟斷，贏得西甲冠軍。

在馬體會只效力一季，韋拿轉投美職懷抱，為紐約城效力4個球季，期間一度外借澳職球隊墨爾本城客串，至2019夏天轉戰日職，與西班牙國家隊隊友恩尼斯達在神戶勝利船故劍重逢。效力另一日職球隊的另一隊友費蘭度托利斯，今年8月高掛球靴，較他年長兩歲的韋拿今天也表示，踢完今個球季將會掛靴，結束19年職業生涯。

大衛韋拿宣布掛靴，結束19年球員生涯。（視覺中國）

那些年，風華正茂的大衛韋拿（按圖進入）

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一代西班牙鬥士退下舞台

這位一代射手，連即將離開足球一刻，也對這個運動充滿熱愛，「我希望在足球離棄我之前，自行離開足球。」年底將屆38歲的韋拿坦言，「這件事我已考慮多年，當你過了某個歲數，已知道這一刻可以是任何時候。我需要調整好思緒，跟我的團隊商量，那並不是件簡單的事。」

他解釋，「你的身體不會事先作出警告，它今季已曾多次說出現在是時候結束了的訊號。這絕對不是一、兩天內作出的決定，而是跟熟悉和愛護我的人商量過後，才決定是今年。」

即使離別在即，韋拿依然鬥志昂揚，承諾爭取為神戶勝利船贏得天皇盃。勝利船在這項盃賽已晉身四強，決賽將會在明年1月2日舉行。由西班牙國家隊、巴塞隆拿到神戶勝利船，韋拿與恩尼斯達三度做隊友，引退記者會上，恩尼斯達在內一眾勝利船隊友一起出席，韋拿對「小白」感言：「餘下的一個半月，我很高興可以在你身旁結束職業生涯。」

韋拿與小白三度做隊友（按圖進入）

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大衛韋拿對足球的激情和打不死精神，將長留球迷心中。（Getty Images）