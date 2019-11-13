【世界盃外圍賽】港足明如期鬥巴林　梁諾恆有望首度正選披甲

在香港多區出現衝突情況下，香港足球代表隊周四晚（14日）將再度於主場出戰世界盃亞洲區外圍賽，硬撼勁敵巴林。 主帥麥柏倫呼籲球迷重演9月對伊朗時，於香港大球場創造「紅海」的場面；而大有機會第一次代表大港腳正選上陣的中堅梁諾恆，也期望藉賽事讓港人重拾笑容。

港隊今晚於香港大球場作賽前最後一課操練，惟僅得22名球員出席，除停賽的丹尼未有隨隊外，鞠盈智也因傷缺席。麥柏倫指這位傑志中場已退隊休息，「他在上周末的比賽中拉傷大腿後肌，遺憾地在日前也沒好轉。而黃洋跟艾里奧的情況也是個大問號，希望他們最終能趕及侯命。」

麥帥形容港隊大多球員受傷患困擾，令備戰情況並不理想，「有部份球員需要紥住上，但我相信球員都有一份為港征戰的飢餓感。」

麥柏倫呼籲球迷入場，重現「紅海」一幕。（袁志浩攝）

24歲中堅梁諾恆大有機會在明日第一次為港足正選披甲。（袁志浩攝）

踢出讓球迷享受的足球 「以1分為目標」

在艾里奧狀態成疑下，24歲土炮中堅梁諾恆有望首度為大港腳正選披甲，這位守將雖然近年成為港足常客，惟僅於去年10月作客友賽印尼時後備上陣7分鐘。面對突然而來的機會，他指自己已準備就緒，「之前縱然多由艾里奧跟羅素擔正，但我在訓練跟心理上都做好準備。教練也不時跟個別球員談及各種部署，無論最後由誰踢，都會做到最好，希望至少能搶走1分。」

透過教練團的片段分析，梁諾恆認為巴林前鋒和兩翼個人能力出眾，加上對方上仗爆冷擊敗「亞洲一哥」伊朗，他寄望港將能盡可能限制敵軍攻力，藉反擊「偷雞」。而最重要的，更是向本地球迷送上一場精彩的賽事，「細佬」說：「大家也知道香港發生很多事，不過體育的魔力很大，可以在90分鐘內令人忘記煩惱、享受當下，希望大家最後會重拾笑容。」

隊長黃洋（左二）在周日的高級組銀牌受傷，上陣成疑。（袁志浩攝）

巴林主帥：提防港隊死球戰術

港隊跟巴林最近一次交手，是兩年前於主場的友賽，當時港足淨吞兩蛋。巴林於世盃外C組目前3戰得7分排次席，隨隊訪港球員包括首席射手伊斯美哈辛（Ismaeel Hasan）、外流捷克聯賽的前鋒靴南（Abdulla Helal），以及年初於亞洲盃表現不俗的阿路羅密希（Mohamed Al Romaihi）。

葡萄牙籍主教練蘇沙認為，港隊跟此前3支對手有很大分別，「相信港隊準備了各種方法，去防止我們取得入球，球員必須要有耐性、不斷嘗試，也必須提防港隊的反擊及死球。」

巴林4大隨隊主力介紹（按圖觀看）



11月兩場世盃外如常進行

因應社會情況，足總早前曾取消原定10月於香港舉行對馬來西亞的國際友誼賽，而上月主場對伊朗的世界盃外圍賽，對方亦兩度申請改為中立場比賽，惟比賽最終順利上演。11月份兩場世界盃外圍賽，足總指目前一切如常。麥柏倫也認為情況對比賽影響不大，「我相信會繼續踢，上場對伊朗的氣氛很美妙，希望球迷明日能再做同樣的事。」

據悉巴林抵港後並未對本地情況作任何投訴，也相當配合足總安排，主教練蘇沙回應時則稱：「我們只會擔心能控制的事。」至於港隊另一支對手柬埔寨，預計將於今周末到埗。足總主席貝鈞奇透露，港隊明日賽事至今預售約6,000張門票。對於有網民發起「願贏波歸香港」及悼念科大生周梓樂等行動，據了解，足總暫沒安排特別措施應對。