【羽毛球．香港賽】李卓耀晉級為年輕人加油　伍家朗不敵真庭出局

「為香港人爭返啖氣！」李卓耀賽後直言，該名上年闖入賽事4強的香港球手，直落兩局擊敗泰國球手譚瑪仙，在下圈將「重遇」中國的石宇奇，力爭重溫去年的佳績。

上年在香港公開賽打入4強的李卓耀，今年首圈面對來自泰國的譚瑪仙（Sitthikom Thammasin），李卓耀發揮不俗，除了招牌的大力扣殺外，亦不時「放短波」，使泰國的對手打得相當吃力。他先以21：14贏得首局，次局的戰況稍為緊湊，但李卓耀在中後段拉開比分，結果再取一局21：16，躋身次圈，將與中國的石宇奇交手。

李卓耀主場晉級（按圖進入）

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李卓耀：希望為年輕人加油

李卓耀在比賽途中，「香港加油」的打氣聲此起彼落，而他在贏波後右手舉起5隻手指、左手則舉起食指，他在賽後笑言有人會明白，亦希望以勝仗為港人「爭返啖氣」，「我在昨晚返回體院時，因為路面問題而只好將車停泊在石門，但我不會怪責他們（指堵路者）。這段時間不斷在海外打比賽，每次看到在香港的情況時，心情亦大受影響，所以今仗主場贏波，希望可以為香港人爭口氣，亦為年輕人加油。」他表示不會擔憂遇上堵路，今晚亦如常返回體院休息。

李卓耀在去年香港賽，因為石宇奇及諶龍分別退賽而闖入準決賽，最後敗予日本球手西本拳太四強止步，他自言當時有幸運成份，希望今年再度跟石宇奇交手，可殺入最後階段，「今年賽事盡力打好每一場，希望再度躋身4強，甚至奪取冠軍。」

另外，繼黃永棋在今早不敵印尼的基斯迪後，另一港將伍家朗同樣未能擊敗印尼的真庭，以16：21﹑21：17及11：21力戰僅敗首圈止步。家朗在賽後表示今仗發揮不俗，可惜對手比他打得更放，成為落敗的主因，而他在奧運資格排名中，暫時名列第6位，所以他對來年出戰東京奧運感樂觀。