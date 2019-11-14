【世界盃外圍賽】足總預計大球場交通堵塞　增3條巴士線疏導人潮

香港足球代表隊將於今日（14日）晚上8時在世界盃亞洲區外圍賽迎戰巴林，賽事如常於香港大球場上演，但有鑑於香港各區交通情況，足總下午公布兩項特別安排。

本港今日出現多區堵路情況，加上港鐵各綫除機場快綫外，輕鐵及港鐵巴士等服務會在晚上10時結束。足總下午發出新聞稿，指因考慮到晚上香港大球場附近交通將受影響及球迷安全，跟運輸署及相關部門就賽事完結後溝通後，暫定在香港大球場附近位置加設巴士路線。

港足9月時在主場鬥伊朗，吸引近1萬4千人入場，足總預計今晚大球場附近交通會出現堵塞。（資料圖片／李澤彤攝）

港足昨日作最後備戰，今晚將迎戰巴林。（資料圖片）

3條新增路線均由銅鑼灣棉花路出發，分別前往耀東邨（2R）、小西灣藍灣半島（8R）及佐敦道（914R）。雖然新增路線終點站只限港九區，但足總稱若球迷對其他可行新增路線有疑問，可留意運輸署的最新特別交通安排。

另外，足總也為因交通問題而無法入場、而已購買「香港 對 巴林」比賽門票或套票之球迷提供單場退票服務。球迷只需於足總網站下載退票申請表格，於11月20日至12月19日期間，在辦公時間內到足總辦公室，或於本地所有港超聯及盃賽賽事場地之售票處，便可辦理退票手續，有關詳情也瀏覽足總網頁。