【世界盃外圍賽】數千球迷悼周梓樂陳彥霖：還他們青春

全港連日多處衝突之下，今日（14日）在香港大球場舉行的世界盃亞洲區外圍賽第二圈—香港對巴林，亦蒙上陰霾。儘管港鐵再次提早收車、銅鑼灣站更在開賽的8時關閉，仍無阻數千球迷來到大球場。 足球或許無關生死，這一夜，少女陳彥霖、科大生周梓樂的死卻連結了場內數千球迷。「還他們青春」，球迷由二樓懸下的直幡，訴說心裏的悲；1分鐘的靜默，讓今夜的球賽添上一份累積5個月的哀愁。

警方開賽前約3小時便開始於加路連山道一帶佈防，近40名防暴警察近6時坐旅遊車抵達，主要於大球場售票處外，以及加路連山道跟東院道交界駐守。

至晚上7時，約40名身穿紅衫的港隊球迷，一如既往地由銅鑼灣站F出口出發，一邊高唱打氣歌曲及口號，一邊步行前往大球場。當球迷行至掃桿埔運動場外時，一度遇上數名正設置路標的防暴警，球迷此時高呼「光復香港 時代革命」等口號，雙方未有發生任何衝突。場外也有球迷向入場人士派發黑絲帶，呼籲觀眾於比賽第22分鐘時為早前離世的科大學生周梓樂默哀，記者未見有球場保安阻止球迷持有有關物品進場。

賽前奏國歌時，大部份球迷一如概往發出噓聲，稍後則唱起《願榮光歸香港》，並不斷高呼抗爭口號，如「香港人，報仇」、「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革命」等，球迷亦展示各種標語，當中包括阿拉伯語橫額。

香港對巴林：球迷展示各種標語，當中包括阿拉伯語橫額。（羅君豪攝）

香港對巴林：西看台2樓有球迷預先準備好直幡，分別畫上周梓樂及陳彥霖兩人肖像，並寫上「他們還青春，還他們青春」。（羅君豪攝）

「他們還青春，還他們青春」

比賽進行至22分鐘，球迷亦按賽前呼籲，站起為早前在將軍澳墮樓身亡的科大生周梓樂默哀，亦有球迷舉起象徵周梓樂22歲身故的22號球衣，意指他在1997年香港回歸中國之時出生、亦在動盪不安的2019年離世，22年既是周梓樂短促一生，亦是香港史上極關鍵的22年。

默哀之時，全場站立收起打氣聲，只聽到場上球員「提場」之聲，西看台2樓亦有球迷預先準備好直幡，分別畫上周梓樂及陳彥霖兩名死因成疑的年輕人肖像，並寫上「他們還青春，還他們青春」，悼念他們永遠還不回來的青春。

由於國際足協一向禁止在球賽期間展示政治標語，半場之時，有保安欲收走球迷展示的相關旗幟，因而一度群情洶湧並發生小推撞，但很快便告平息，保安亦離開。