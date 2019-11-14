【世界盃外圍賽】香港隊鬥巴林互有攻守　熾熱氣氛中搶得寶貴1分

世界盃亞洲區外圍賽第二圈，香港足球代表隊今日（14日）迎來在C組的第2場主場賽事，惡鬥賽前列第2位的巴林。 社會衝突持續，球場氣氛亦特別熾熱，儘管港鐵再次提早收車，銅鑼灣站更早早在8時關閉，卻無損球迷熱情，4541名港迷的吶喊聲，同時燃亮着場上的港將，與巴林互有攻守下，由兩年前友賽交手淨吞兩蛋，到今日0：0賽和強敵，獲得寶貴1分。 攝影：羅君豪、袁志浩

面對暫排小組次名、早前在主場擊敗「亞洲一哥」伊朗的巴林，香港隊主教練麥柏倫如上仗主場對伊朗一樣，擺出較具防守性的陣式，中堅由梁諾恆取代艾里奧，左邊邊線以徐宏傑及羅梓駿合作屯重兵，右路則以具經驗的唐建文任閘位、鄭兆均出任翼鋒，中場由陳俊樂、羅拔圖及黃洋3名防守中場合作，應對巴林強攻。

港隊開賽不久即有一記罰球攻勢，但無功而還，兩軍上半場大多時間拉鋸，巴林亦未有太多具威脅的攻勢，港隊則多把握反擊製造威脅。29分鐘，基奧雲尼中路入楔，接應陳俊樂短傳起腳卻被對手後衛擋出，陳俊樂補射卻「撻Q」，被門將沒收。巴林到上半場末段加強施壓，42分鐘，伊斯美哈辛接應傳中近門右腳快射，葉鴻輝橫身救出；補時階段，巴林左邊畸角位獲得一記罰球，直射被葉鴻輝撲出。

香港對巴林：今場港隊在入場球迷打氣聲中，踢出漂亮一仗。（羅君豪攝）

香港對巴林：門將葉鴻輝成功守住防線最後一關。（羅君豪攝）

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換邊後戰況繼續膠着，57分鐘，巴林右路畸角位開出罰球，葉鴻輝單槌打走，其後的角球亦被羅素解圍不遠，唐建文閂出底線後，巴林再開出角球直彎出底線，但葉鴻輝卻在攻勢中受傷，需隊醫入場治理，他一度躺在地上，令主帥麥柏倫大為緊張，即示意後備門將謝德謙及袁皓俊往熱身，但葉鴻輝及後示意可繼續作賽，獲全場熱烈掌聲。

久攻不下的巴林在61分鐘變陣，由9號的靴南入替7號的舒班，62分鐘，徐宏傑邊線硬闖搏得對手犯規，隨後開出的罰球彎向12碼點，羅拔圖昇高一批僅僅擦柱而出。65分鐘巴林一次禁區外右側勁射被葉鴻輝橫身擋出，窄角度再射亦被「阿輝」一抱入懷。75分鐘羅拔圖禁區頂撞射，再一次掠柱而出；鍾偉強補時階段施招牌的左路推大位勁射，又一次在柱邊出界。

兩軍終戰成0：0完場，港隊4戰後獲2分，雖然未開勝門，但今仗表現無疑為下周二（19日）主場對柬埔寨注入信心，屆時港隊將力爭首勝。

香港對巴林：球迷全力為港足打氣，令一班球員面對強大對手毫無懼色。（羅君豪攝）

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