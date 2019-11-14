【羽毛球．香港賽】李卓耀力挫石宇奇晉級　將惡鬥安賽龍爭入4強

香港男子單打的李卓耀，在「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」次圈再鬥中國的石宇奇，該名3號種子負傷上陣，結果李卓耀直落兩局報捷，下圈將硬撼丹麥的安賽龍爭奪4強席位。

李卓耀乘主場之利和勇態在次圈鬥石宇奇，該名3號種子在首局失誤頻頻，使李卓耀打得相當輕鬆，以21：9先下一城。石宇奇在易邊後隨即調整，在次局中段一度拉開6分距離，但李卓耀在暫停後急起直追至14：14平手，及後戰情緊湊，使在場的觀眾亦相當緊張。

李卓耀在主場球迷的支持下，數次挽救局分，結果以26：24再取一局，淘汰石宇奇躋身8強，下圈將硬撼安賽龍。

李卓耀淘汰石宇奇（按圖進入）

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3號種子石宇奇在今仗帶傷上陣，所以未能打出最佳表現，李卓耀繼去年再度淘汰石宇奇，但他坦言未能真正擊敗對手是美中不足，「我在賽前對石宇奇帶傷略有所聞，他的腳傷影響他移動腳步，即使今仗取勝亦帶點幸運成份，所以今場並不可以作準，我的目標是下一場鬥安賽龍。」

李卓耀亦指自己比賽中曾犯錯，「當我知道對手有傷在身時，希望更快完成賽事，但這是個錯誤的想法，引致今仗欠缺耐性，幸好亦能把握機會晉級。」

李卓耀在上圈贏波後展示手勢，亦引起不少迴響，他直言這個給予他更多動力，而他在今仗勝出後則指着球衣上的香港區徽。李卓耀指在羽毛球場上無論對手是誰，他只會專注如何取勝，「畢竟社會狀況與比賽是兩件事，我在羽毛球場上的任務是專注取勝，無論遇上中國或者其他地方對手亦是相同。我相當感謝在場為我打氣的球迷，我會繼續專心作賽。」

雖然李卓耀賽後表示分開羽毛球及社會事件，但不少中國網民在微博上，對李卓耀早前高舉的手勢十分不滿，更斥李卓耀不要再返回中國比賽。

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