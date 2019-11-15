【世界盃外圍賽】從常規後備到首任正選　梁諾恆難忘的生日禮物

去年的11月14日，梁諾恆正隨港足於台灣出戰東亞足球錦標賽外圍賽，惟最終在整個賽事他只能坐在後備席上為隊友打氣。 今年的11月14日，這位踏入25歲的壽星仔主場首度為大港腳正選上陣，更助港隊在巴林身上取得重要的1分，「希望我的成熟，會為港隊帶來更多貢獻。」

梁諾恆近年可說是港足的常客，由加利韋特（Gary White）到麥柏倫年代，他都在決選名單中榜上有名。不過港隊陣中不乏入籍兵，無論是羅素、艾里奧或法圖斯，在港足主帥心目中的次序總是較比「細佬」要高。

遠比生日重要的事 向球迷送上正能量

在25歲正日生日的大日子，「細佬」終換來正選機會，助港足守和巴林，「中規中矩吧，阿輝（葉鴻輝）救了兩個必入球，若自己踢得好的話，他根本不用左飛右撲。」他謙虛地說。

這個生日雖然難忘，但「細佬」沒有忘記自己的責任，「有些事遠比生日重要，就是踢場好波，向球迷發放正能量。」這位土炮中堅賽後成為傳媒焦點，他特別感謝主帥麥柏倫的信任，「要他相信一位從沒踢過國際A級賽正選的球員，需要很大的勇氣。25歲其實也年紀不小，感覺這兩年在富力成熟了許多，希望這份成熟能為港隊付出或貢獻更多。」

25歲的梁諾恆（紅衫4號）主場首度為大港腳正選上陣，即助港隊在巴林身上取得重要的1分。（袁志浩攝）

港隊「門神」葉鴻輝認為，梁諾恆具備接班能力。（羅君豪攝）

葉鴻輝：他有潛質成主力

就連港隊門神葉鴻輝，也對「細佬」首次正選的表現感到滿意，「他的位置感跟決定也算理想，最主要是身體質素也不輸外援，不過轉身跟速度可再加強。」阿輝又認為「細佬」可逐步接班，「他是位很有潛質及能力的中堅，只要給予多點機會，逐步尋找自己的位置，相信會是未來港隊主力。」

梁諾恆今仗表現證明了他的能力，隨着港隊部份入籍中堅老化及狀態下滑，若他能盡早成為港足常規正選中堅，相信也是球迷樂見的事。

相關文章：

【世界盃外圍賽】香港隊鬥巴林互有攻守 熾熱氣氛中搶得寶貴1分

【世界盃外圍賽】數千球迷悼周梓樂陳彥霖：還他們青春

【世盃外】巴林主帥批港將拖時間 葉鴻輝：斷腳也繼續才叫尊重？