【羽毛球．香港賽】李卓耀續寫奇蹟　加油聲中殺入決賽主場爭冠

香港羽毛球隊男單代表李卓耀續寫今屆香港羽毛球公開賽傳奇。 先後淘汰石宇奇、安賽龍等勁敵殺入4強，今天硬撼印度的施利簡夫。他先取一局21：9，但第2局一度落後15：20，猶幸前幾天以手勢為香港人打氣的他，在一片「李卓耀加油」之聲下，絕不放棄，最終以25：23反勝次局，躋身決賽。

開賽前，在場球迷不斷高呼「李卓耀加油」為這名港將打氣。李卓耀開局理想，拉開8分優勢進入暫停。即使施利簡夫暫停後連追數分，但李卓耀未受影響，以21：9大勝一局領先。

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李卓耀殺入決賽。（葉詩敏攝）

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+ 5 + 4 + 3

李卓耀第二局更放膽起板進攻，多次使出看家本領大力扣殺得分，不過施利簡夫調整後略為改善，李卓耀在暫停時以3分落後，中後段一直未能追上，打至15：20，眼見對手只差1分就扳回一局，主場球迷再度發起「攻勢」，激發李卓耀鬥志，連追至20平手，二人在「刁時」爭持激烈，結果李卓耀以25：23擊敗對手，首度闖入香港賽決賽，全場球迷為之瘋狂。

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李卓耀在次局面對對手5個局點，由落後追平再反勝，他笑言意想不到：「其實今仗與上場相當接近，首局因為對手比我更緊張，所以以大比數取勝。但次局我更心急爭勝，所以大幅落後，其實當時我已在思考決勝局的戰術，即使取分與否亦輕鬆面對，但想不到對方連番失誤，我能反勝該局，我亦不敢相信。」

李卓耀在2016年的香港公開賽不敵隊友伍家朗，及後伍家朗主場封王，他亦想不到3年後的自己，成為另一名「巨人殺手」躋身香港賽決賽。紋在左前臂的「相信自己！」是李卓耀的座右銘，他以這股精神力爭首次主場奪冠，「不論決賽面對真庭或基斯迪，他們同樣難纏，但我希望在決賽繼續保持信心，力爭在眾多香港球迷面前封王，亦希望明日紅館『爆滿』為我打氣。」