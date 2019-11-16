【羽毛球．香港賽】真庭力戰81分鐘挫印尼柯鎮東　與李卓耀爭冠軍

港將李卓耀率先打入香港羽毛球公開賽男單決賽，另一席位則篤定由印尼球手奪得。「印尼柯震東」基斯迪與真庭上演「室友內訌」，結果合演精彩一仗，二人力戰81分鐘後，真庭擊敗隊友晉級，將與李卓耀爭奪王者寶座。

基斯迪與真庭互鬥，真庭開局甚佳，打出一段11：1的攻勢，「印尼柯震東」及後力追收窄差距，追平至18：18，二人打到「刁時」，結果真庭以22：20先勝一局。

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「印尼柯鎮東」基斯迪於第二局扳平，可惜最後仍落敗。（葉詩敏攝）

基斯迪第二局連取6分，真庭及後連番失誤，「印尼柯震東」以21：13扳和。基斯迪在決勝局乘勇領先11：7，真庭及後緊咬至16：16，最終以21：18力克室友，殺入決賽，與李卓耀爭標。

真庭力克室友基斯迪，將與港將李卓耀爭奪男單冠軍。（葉詩敏攝）

真庭賽後表示，互相熟悉對方打法。他雖在早段遙遙領先，但基斯迪及後力追收復失地，真庭一度於決勝局落後6分，但他抱着上圈反勝周天成的精神，力戰到底。真庭在決賽與李卓耀爭奪男單錦標，二人在成年組僅一次交手，就是4年前的香港賽，當時真庭力戰3局勝出，這名印尼球手表示，周日一戰將是硬仗：「雖然我與李卓耀同樣23歲，但交手次數不多，在今次賽事他由首圈起相當有自信，我相信是一場難打的賽事，但我現階段不會想太多。」

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