郭晶晶誕第三胎後完美修身　高難度貼身白色一字膊長裙盡騷身段

今年初誕下女兒成為三子之母的昔日跳水女王郭晶晶，日前重返她奪得兩面金牌的水立方出席活動。 即使早已退役多時，但見她已回復健美身型，連極高難度的貼身白色一字膊長裙也難不到她。

郭晶晶早前接受前乒乓球名將鄧亞萍主持的《中國體育英雄聯盟》訪問，盡訴嫁入豪門一段經歷。她自2004年與負責接待訪港奧運團的霍啟剛拍拖，到2008年北京奧運在男友見證下在水立方連奪兩面金牌，至2011年退役、2012年兩人共諧連理組織家庭，說起當年曾有不少人質疑她配不起霍家公子，郭晶晶淡然地說：「我不會有壓力，我們在一起的時候，挺開心的，沒有什麼問題，談戀愛是兩個人的事，不在意什麼門當戶對。」

她還大讚霍啟剛是個好爸爸和好老公：「他會帶兒子去圖書館。如果他沒有應酬，晚上都會回來吃飯，如果中間有1小時，也回趟家看看孩子，完了晚上再出去。他想事情很周到的，永遠是想前一步，做這件事之前，會把後面三步想好。」

到日前出席水立方一個品牌活動時，郭晶晶穿上一條貼身白色一字膊連身長裙。眾所周知，白色易顯肥，貼身的連身長裙更容不下半點肥肉，一字膊剪裁也很容易「出事」，三者集於一身，這位38歲的三子之母，卻可輕鬆駕馭如此高難度的服飾，盡展美好身材，實在令人佩服。

跳水女王美麗如昔 郭晶晶盡顯美好身段（按圖進入）

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