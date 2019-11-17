【羽毛球．香港賽】李卓耀反勝真庭首奪冠軍　紅館內外的天與地

「李卓耀，加油！」及「香港加油」的聲音遍佈紅館，全力支持這名香港球手。 狀態大勇的李卓耀連環擊敗石宇奇﹑安賽龍及施利簡夫等名將，繼2016年後再有港將主場闖入「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」決賽，與印尼的真庭爭奪錦標，結果先落後一局劣勢下，連取兩局，以局數2：1反勝真庭勝出。

香港男單代表李卓耀，在對上兩圈分別擊敗兩名「前一哥」安賽龍與施利簡夫晉級，首度在主場闖入決賽外，亦是他個人首次於BWF 500分賽事中爭標。今仗在決賽硬碰同樣23歲的印尼球手真庭，4年前在香港賽的資格賽中唯一一次對碰，李卓耀當時力戰三局落敗，無緣躋身正賽圈。

在紅館的觀眾席上，接近9成球迷入座，遠超早前多日的賽事。在男單決賽開賽前，有球迷高舉「光復香港，時代革命」的橫額，更高呼「五大訴求，缺一不可」的口號。李卓耀在主場觀眾面前開局略為不順，面對真庭刁鑽的擊球落點，一度落後8分，香港球迷高呼「We are Hong Kong」為李卓耀打氣，仍然先以4：11落後。李卓耀在休息後回勇連追5分收窄差距，在開局末段亦再度追近，但真庭仍以21：16先下一城。

李卓耀在次局回勇，左飛右撲瓦解真庭的攻勢，打出一段11：4領先，在暫停後力保領先優勢，以21：10追平局數1：1。

李卓耀香港賽決賽英姿（按圖進入）

+ 8 + 7 + 6

李卓耀在決勝局手感繼續火熱，不論放網或扣殺亦得心應手，相反真庭則略見疲態，失誤次數增加，並以11：5領先，全場的打氣聲未有一刻停歇，尤其在真庭力追的情況下，二人在末段打成19：19再掀高潮。

李卓耀戰至「刁時」，真庭過網犯規，李卓耀以22：20力戰77分鐘取勝，首度贏得香港賽冠軍，二人賽後相擁。

23歲的李卓耀，2015年首度出戰香港公開賽的單打項目，當時在資格賽階段止步，及後在2016年打入正賽，可惜不敵港隊「師兄」伍家朗次圈出局。李卓耀去年在香港賽取得突破，一口氣殺入4強，而他在今年更進一步，躋身決賽並首度封王，有望提升奧運資格排名。

紅館外炮火連天 場內李卓耀奮勇作戰（按圖進入）

+ 29 + 28 + 27

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「泰國一姐」拉查諾Vs陳雨霏（按圖進入）

「泰國一姐」再度香港賽屈居亞軍 陳雨霏連續兩站封后

「泰國一姐」拉查諾連挫兩名日本球手後躋決賽，力爭今年第三冠，該名泰國球手在上周的福州賽亦曾與陳雨菲交手，今仗力爭報回一戰之仇。陳雨菲在過往12次交手贏得其中10次，在首局力保領先優勢，以21：18先拔頭籌。在場球迷亦為「泰國一姐」打氣，使她在次局以21：13扳回一城，但陳雨菲在決勝局再贏21：13，首度贏得香港賽冠軍，並連續兩個分站封后。