【意甲】拿玻里「內戰」持續升級　球員面臨減薪50%

進入國際賽周，意甲球隊拿玻里的「內戰」非但完全沒有平復跡象，更因會方向球員下達「傳媒封口令」，而有球員執意向傳媒發聲進一步升溫。 一切亂局始作俑者、球會主席勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）沒有作出任何平息風波的措施之餘，更有意大幅削減球員一半人工，勢令這場風波一發不可收拾。

風波緣於拿玻里主席迪勞倫迪爾斯不滿球隊近期戰績，11月初以1：2不敵羅馬後，他要求球員集訓一周，但教練安察洛堤及球員均拒絕。

隨後對薩爾斯堡的歐聯比賽，拿玻里主場只跟對手踢成1：1連續4仗不勝，賽後球會副主席、迪勞倫迪爾斯的兒子艾杜亞度進入更衣室與球員見面，隊長恩斯治尼向他表明，所有球員拒絕加操集訓。梅頓斯（Dries Mertens）、荷西卡利祖（Jose Callejon）等球星全力支持恩斯治尼，中場阿倫盧利奧更據報以粗口惡言相向。

球員的態度不單令迪勞倫迪爾斯父子震怒，部分拿玻里極端球迷也十分不滿，連同之後0：0意甲賽和熱拿亞後，累積4和1負連續5場不勝，他們認為雙方皆有錯。這些極端球迷除了在訓練場外示威外，最近還開始騷擾球員，例如闖入阿倫盧利奧的家破壞，又惡意弄壞施連斯基的車子。

拿玻里球員一家齊避難（按圖進入）

拿玻里球員與球會管理層內鬥不斷，戰績亦不理想。（Getty Images）

不料在球員的家被球迷「裝修」之後，球會竟向全體球員下達「封口令」，禁止球員接受傳媒訪問，不料20歲小將艾利夫艾馬斯（Eljif Elmas）未有理會，代表馬其頓出戰歐洲國家盃分圍賽後照樣受訪，不過他沒有批評球會，還說相信拿玻里「可以在今季贏得意甲聯賽錦標」，「很多支球隊也有爭標機會，例如國際米蘭、拿玻里和羅馬，所以不到最後一刻也難料誰可搶奪第一位。」

拿玻里會方對艾利夫艾馬斯這個只有正面訊息的訪問並不領情，球會傳媒總監林巴度（Nicola Lombardo）在Twitter發文，指出：「拿玻里確認艾利夫艾馬斯在現行的傳媒封口令期間，沒有得到球會批准下接受傳媒訪問。拿玻里保留追究有關球員的權利。」

拿玻里傳媒總監林巴度在球會Twitter揚言：「艾利夫艾馬斯在現行的傳媒封口令期間，沒有得到球會批准下接受傳媒訪問。拿玻里保留追究有關球員的權利。」（Twttier@Official SSC Napoli）

拿玻里主席勞倫迪爾斯（圖右）沒有作出任何平息風波的措施之餘，更有意大幅削減球員一半人工。（Getty Images）

這還不止，在迪勞倫迪爾斯治下，球會的高壓手段層出不窮。最初迪勞倫迪爾斯威脅扣減球員人工作為懲罰，根據規定，球會懲罰球員上限為人工的25%，然而《都靈體育報》指出，這位球會老闆正尋求法律意見，預備以球員「破壞球會名譽」為由，研究將減薪幅度倍增至人工的50%，並同時要求停止發放肖像權收益。

如果屬實，這宗鬧劇相信要勞動意大利民事法庭審理。然而球會撕裂，所有人也是輸家，作為近季前列實力份子，拿玻里經過12輪比賽已落後榜首祖雲達斯12分跌至第七位。勞倫迪爾斯曾威脅出售一眾「不聽話」的主力，隊長恩斯治尼、中堅高列巴尼和中場阿倫盧利奧過去數星期不斷成為轉會傳聞主角，他們或在1月轉會窗重開時離隊。球會辛苦建立多年的星級陣容，隨時陷入星散危機。

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