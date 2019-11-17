【羽毛球．香港賽】李卓耀排山倒海歡呼聲中獲勝　「香港是我家」

「任何情況都不可放棄，一定要奮戰到底！」這是今場決賽帶給李卓耀的啟示。 五場勝仗，第一個香港公開賽冠軍，是港將李卓耀在今年「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」的收穫。

不少球迷彷彿聽到李卓耀的呼籲，球場上坐滿球迷，欣賞由李卓耀對印尼球手真庭的香港公開賽男子單打決賽，李卓耀在決勝局由領先到一分落後，再後上反勝，絕對是高低起跌極大的一仗。主場球迷高舉「李卓耀加油」的標語，歡呼聲未有一刻停歇，不斷夾雜「李卓耀加油」、「香港人加油」、「光復香港，時代革命」等口號不絕於耳。

相對紅館場內氣氛無比熾熱，紅館外面卻烽煙四起，在紅館附近通往理工大學的天橋發生嚴重警民衝突，警方亦曾在紅館外圍施放催淚煙，但紅館內的比賽未有因此受影響，繼續如常進行。

紅館外炮火連天，紅館內的激戰李卓耀在球迷排山倒海歡呼聲中戰勝真庭奪冠。（楊宇翹攝）

李卓耀：「香港是我家」

球迷短暫逃離場外的激烈衝突，全情投入為李卓耀打氣，歡呼聲響徹紅館，在他領獎時亦有不少球迷繼續留守。李卓耀表示或多或少亦受場外的事情影響，再次感激排除萬難入場的球迷，「其實在開賽前已知道場外發生的事，當然對自己有影響，畢竟『香港是我家』。雖然如此，在今仗亦不少球迷入場，不論在得分與否亦『自動波』為我打氣，他們打氣對我有相當大的幫助，相當感激他們。」

在首日賽事曾表示「為香港人爭返啖氣」，他亦認為自己做到了。今仗男單決賽由落後一局、扳平、決勝局由領先到刁時至最後獲勝，一場比賽歷盡高低起跌，李卓耀坦言奪冠一刻腦中一片空白，感覺非筆墨能夠形容，「我在開段過於緊張，對自己的發揮有甚大影響。我在最後一分起板時，沒想過自己得分，直至球證叫真庭犯規才反應過來，今次賽事首圈一步一步打入決賽，面對一個又一個強手，這個冠軍或多或少是對自己的一份肯定，但絕不可以因此自滿。」

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當前唯一目標：力爭奧運資格

來年將以衛冕冠軍身份出戰香港賽，他坦言既期待又緊張，但現時對他而言，來年夏天的東京奧運才是重中之重，為香港力爭兩個男子球手一同征戰奧運的資格，「香港賽過後我仍會出戰兩站，如今只希望專心備戰，爭取更多奧運積分，取得東京奧運資格是我現時的唯一目標，希望可以與伍家朗攜手征戰東京。」

暫時在奧運資格排第28位的李卓耀，在香港賽將為他帶來不少積分的進帳，有望躍升至世界前16，屆時將有望與暫列第9的伍家朗一同征戰奧運。

紅館外炮火連天 場內李卓耀奮勇作戰（按圖進入）

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