【歐國盃外圍賽】新秀大戰星二代　77台免費播西班牙對羅馬尼亞

歐洲國家盃外圍賽來到最後一輪，不少組別塵埃落定。看似例行公事，新星就要把握機會爭上位。「鬥牛軍」西班牙將於明晨（19日）主場對戰羅馬尼亞，既有剛剛在地標戰「打響頭炮」的新秀，亦有「星二代」爭取開齋。（香港開電視77台明晨3:45分直播）

今仗之前，西班牙在F組穩佔首名，出線來年歐國盃。他們剛戰主場大炒弱旅馬耳他7蛋，便挑選了不少非常新人。年僅21歲的丹尼奧姆（Dani Olmo）以後備身分首次披上國家隊戰衣，入場僅3分鐘便取得首個入球，可謂時來運到。這名年輕攻擊球員出身可算特別，9歲加入班霸巴塞隆拿的青年軍，待了7年，更入選西班牙青年隊。2014年，他毅然轉到克羅地亞發展，加盟薩格勒布戴拿模，並在彼邦迅速站穩陣腳。能夠勝任中場多個位置，包括進攻中場與翼鋒，為前場提供相當創造力。

奧姆前途無可限量，在克甲的表現出色，得到代表西班牙的機會。（Getty Images）

除了奧姆，年輕中堅柏奧托利斯（Pau Torres）亦把握機會，在馬爾他一役後備入替沙治奧拉莫斯，首次上陣兩分鐘便建功。西班牙正選中堅如沙治奧拉莫斯及艾比奧爾均年過三十，必須籌謀接班人選，且看這位維拉利爾守將會否繼續交出好表現。

柏奧托里斯首次上陣，兩分鐘已接應隊友傳送，近乎「零距離」入球。（Getty Images）

西班牙到了換血時間，能否找到肩負復興的新人？（Getty Images）

至於羅馬尼亞，雖未能爭取次名出線，但已穩奪附加賽資格。不過，一代名將赫傑之子，21歲的伊亞尼斯赫傑（Ianis Hagi）至今為國家隊上陣9次，仍未取得士哥。他跟父親同樣司職中場，在比甲球會亨克仍未屬必然正選，但今季已取得3個入球。