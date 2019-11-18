【英超】熱刺洛里斯談傷勢　未曾感受過的痛　未曾擔憂或要收山

熱刺的法國門神洛里斯，10月對白禮頓一戰受傷，左手韌帶受傷，需休息到明年才能復出。 這名32歲門將近日接受法國《隊報（L’Equipe）》訪問，談到復原進度之餘，亦講到當時感受。

熱刺10月初戰績不佳，歐聯被拜仁慕尼黑大炒後，回到英超對白禮頓更是輸波折將。洛里斯開賽3分鐘救高空波，落地時拗傷左手，當時眾人還以為骨折，最終發現是手肘脫臼，另外韌帶撕裂。洛里斯今年幾可肯定沒機會復出，需要休養到明年。

「那一刻我就知「大鑊」了。我感到是骨折了，還好我有點運。」（Getty Images）

洛里斯傷勢不輕，但他和熱刺等了4周，才選擇接受手術。洛里斯說：「韌帶撕裂外，部分肌肉都有類似傷勢，二頭肌等等。受傷4周後才接受手術，是因為我們有一絲希望會自然痊癒，但之後我們開始擔心手臂復原後的情況，就決定動刀了。」不過，洛里斯表示4周後接受手術並未拖延，球會與自己早就有期限的共識。

洛里斯指當時痛楚是前所未有的難頂。（Getty Images）

心想站起來 手臂跟不上

這名法國國家隊及熱刺隊長又表示，當時發生的事是自己不能控制的。這名俄羅斯世界盃冠軍成員說：「我向後滑倒了，皮球就落在我前面，我已想站起來，但身體沒有跟上，手臂未能撐起。」

雖然傷勢不輕，但洛里斯從未想過會因此「收山」。（Getty Images）

他又指那種痛楚前所未有：「那一刻我就知「大鑊」了。我感到是骨折了，還好我有點運。不過，那時的痛是難以忍受的，我試過這麼痛，但我從未為自己的職業生涯擔憂過。」

英超第13輪賽程，焦點賽事是曼城主場迎戰車路士。（01美術製圖）