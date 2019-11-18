【世界盃外圍賽】柬埔寨緊抱信念捱過大敗　主教練冀港人修補撕裂

世界盃亞洲區外圍賽C組，港隊明晚（18日）將於香港大球場迎戰柬埔寨。柬軍首輪分組賽對伊朗時慘吞14蛋，惟主教練達馬斯指球隊士氣未有動搖，只因球員堅信成功總會降臨。 柬軍領隊本田圭祐日前談及香港市況，達馬斯被傳媒問及有關香港社會的消息時，則希望港人能盡快和平地解決紛爭。

目前世界排名第172位的柬埔寨，球隊由前日本國腳本田圭佑執教，但因此子教練牌照未達國家隊主教練要求，柬軍名義上由阿根廷籍的達馬斯（Félix Dalmás）擔任主教練。前者日前重返荷甲加盟維迪斯，下周日（24日）要作客鹿特丹斯巴達。未知本田圭祐是否因希望維持狀態，在柬軍向傳媒開放僅15分鐘的操練期間，他僅跟隨私人教練自行練習，並沒跟達馬斯相討訓練內容，或指導球員作任何訓練。

世界盃亞洲區外圍賽：柬埔寨球員操練情況。（袁志浩攝）

世界盃亞洲區外圍賽：柬埔寨主教練達馬斯被傳媒問及有關香港社會的消息時，希望港人能盡快和平地解決紛爭。（袁志浩攝）

港足備戰情況（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

柬軍目標清晰 主帥讚港足有進步

柬軍上月作客伊朗慘負0：14，成為該隊史上最大敗仗，之後也在主場吞下伊拉克4蛋。球隊在上輪世盃外輪空，惟主場友賽蒙古也僅戰成1：1平手。達馬斯指球員心理上沒受影響，因全隊皆抱着同一份信念，「我們知道伊朗是世界級，球隊的目標很清晰，是成長而非成績。球員對此跟踢法都很有信心，犯錯才可吸取經驗，所以大家很快便重拾心情。」

隨柬埔寨大軍訪港的，包括中堅兼隊長維沙（Soeuy Visal），以及首輪曾攻破港隊大門的前鋒索平（Keo Sokpheng）。為避免提早宣告出局，今場勝利對柬軍同樣重要，達馬斯認為球員在狀態跟心理上已準備就緒，他也表示自己有留意港足近期的表現，並稱港隊正慢慢進步，「香港雖然在選兵上有變化，但踢法大致上一樣。只要港隊維繞着他們理念發展，肯定會更團結及進步，相信明日賽事也會比首輪時更難踢。」

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在港未遇衝突 達馬斯：祝福港人

本港近日社會情況惡化，多區也出現堵路跟衝突，日前本田圭祐在社交媒體談及對香港市況的感想，直言「不覺得治安如外界說般差」。

達馬斯則表示，自己跟球隊並未在港遇上示威，但就指出自己有留意相關消息。這位阿根廷籍教頭指自己家鄉也不時出現持續示威，並祝福港人，「足球跟政治也許不這麼有關係，我們會專注在比賽上。我只能夠說，希望這城市跟人民能盡快修補裂縫，找出一個和平的解決方法。」