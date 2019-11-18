【世界盃外圍賽】辛祖無緣鬥柬埔寨　麥柏倫：港足踢法應具持續性

香港足球代表隊明晚（19日）將在世界盃外圍賽鬥柬埔寨，香港球迷對此役賽果期望甚高，普遍認為港足需強攻這支東南亞球隊。不過港足主教練麥柏倫強調，港隊不應輕視柬埔寨實力，也指出港足應建立獨有一套踢法，踢法跟陣容的「持續性」相當重要。

港足上周熱血戰和勁敵巴林，惟賽後再添傷兵，前鋒辛祖因大腿後肌受傷，明日對柬埔寨將缺陣。兩軍首循環交手，港足於被看高一線的情況下遭對方逼和，賽果令不少本地球迷失望。可是麥柏倫再次強調，也希望外界明白，目前的柬埔寨非一支「差勁的隊伍」。

麥帥說：「柬埔寨很危險，他們行軍快，組織及傳送能力強，若有空間定能為對手帶來威脅。不過港隊也有計劃去應付，最重要是搶截他們傳球的第一點，明日目標是得到正面的賽果。」

世界盃亞洲區外圍賽：港足主帥麥柏倫稱，今次對柬埔寨比首循環更有準備，希望加強進攻火力，製造更多埋門機會。（袁志浩攝）

世界盃亞洲區外圍賽：港足主帥麥柏倫認為柬埔寨是支相當危險的球隊，不應小看。（袁志浩攝）

辛祖受傷缺陣 港足或維持原有踢法

麥柏倫透露港隊對柬軍相當了解，也認為球隊無論在組織跟防守上都比對方優勝，他指港足這次比首循環時更有準備，也希望藉戰術投放更多進攻火力、創造更多埋門機會。在辛祖缺陣下，有傳媒問及麥帥會否因應今仗對手而派出更多前鋒上陣，這位芬蘭籍主帥未有直接回應，但指出陣容的「持續性」較重要。

「港隊需要尋找屬於自己的陣容、踢法跟定位，每場比賽我們也會檢討，暫時取得不錯的改進。不過若目前突破將陣容大改，這會是一件很愚蠢的事。」麥帥補充，球隊也會按對手踢法跟弱點調整，但相信踢法跟理念將跟過往數場比賽差別不大。

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港足備戰情況（按圖進入）

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辛祖受傷缺陣 港足或維持原有踢法

麥柏倫透露港隊對柬軍相當了解，也認為球隊無論在組織跟防守上都比對方優勝，他指港足這次比首循環時更有準備，也希望藉戰術投放更多進攻火力、創造更多埋門機會。在辛祖缺陣下，有傳媒問及麥帥會否因應今仗對手而派出更多前鋒上陣，這位芬蘭籍主帥未有直接回應，但指出陣容的「持續性」較重要。

「港隊需要尋找屬於自己的陣容、踢法跟定位，每場比賽我們也會檢討，暫時取得不錯的改進。不過若目前突破將陣容大改，這會是一件很愚蠢的事。」麥帥補充，球隊也會按對手踢法跟弱點調整，但相信踢法跟理念將跟過往數場比賽差別不大。

世界盃亞洲區外圍賽：港足跟柬埔寨一樣，期待迎來分組賽首場勝仗。（袁志浩攝）

入場人數大減 羅素：球迷安全最重要

據了解，足總將會延續上場措施，為球迷安排單場退票手續，以及加開巴士線等特別交通安排。港足中堅羅素表示，對入場人數並不擔心，「現場氣氛依然一流，最重要是所有人都安全。若球迷無法入場支持，相信港隊也會盡全力去踢，對表現沒有太大影響。」

另外，足總將於明日賽事中場休息時段，為季前退役的麥基安排歡送儀式，呼籲球迷入場送別這位前港腳。