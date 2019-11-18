【英超】愛華頓前總監爆料「險簽」多名當紅球員　早已想買夏蘭特

哈利馬古尼本來並非轉投李斯特城，安德魯羅拔臣原本非利物浦「囊中物」？ 前愛華頓總聯禾殊（Steve Walsh）近日爆料，指自己在位時曾有機會以超值價錢簽下兩名前侯城球員，但因管理層未有接受提案，成為「拖肥糖險簽事件簿」的兩個名字。

羅拔臣2017年以800萬英鎊轉投利物浦，馬古尼今夏以8000萬英鎊破紀錄轉會費，由李斯特城加盟曼聯。不過，二人2016年效力侯城時，有機會一起成為愛華頓的成員，而且價值只是2000萬英鎊。最終為何沒有成事呢？

於李斯特城發掘馬列斯、占美華迪、尼高路簡迪三大主將，禾殊可謂李斯特城童話式奪得2015至16年英超冠軍的幕後一大功臣。這名神級球探2016年7月成為愛華頓足球總監，並提議打包侯城的後防孖寶馬古尼及羅拔臣。

「我向愛華頓管理層提議打包羅拔臣及馬古尼，」禾殊近日接受訪問說：「那時兩人還在侯城，兩人加起來轉會費才2000萬英鎊，但愛華頓的大人物們沒有接納提議。」羅拔臣現時已成為英超最炙手可熱的左閘，助「紅軍」去季歐聯封王，馬古尼2017年以約1200萬英鎊加盟李斯特城，兩季後當上全球最貴中堅，更是英格蘭的正選中堅不二之選。

愛華頓「險簽」事件簿（按圖進入）

險簽系列豈只二人

不只馬古尼及羅拔臣，禾殊更指出自己任內仍有其他建議，但拖肥糖高層無動於衷，眼白白放過不少好球員。2018年離任的禾殊說：「莊尼伊雲斯轉投李斯特城前，我已經談好轉會條件，但愛華頓再一次沒有接納我的意見。」

錯過多名具實力的後防球員之外，愛華頓連收購前線戰將亦出現「走漏眼」問題，錯過了現時球壇其中一名新星。「薩爾斯堡紅牛前鋒艾寧夏蘭特，我把他及其父親都帶到球會了，談好400萬英鎊的條件，愛華頓就是不肯支持我。」禾殊悻悻地說。

雖然錯失了多名好球員，但禾殊任內亦用了愛華頓不少資金，2017年夏天花了1.5億英鎊，但成績始終未有改善，一度跌入降班區又被踢出歐霸盃，最終2018年辭職。不過，拖肥糖成績始終一般，今季在馬高施華領軍下目前只排第15。

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