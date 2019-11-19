【東京奧運．柔道】大師姐梁寶心談奧運目標　下周香港賽爭衛冕

奧運夢，全部運動員皆有，香港柔道「大師姐」梁寶心也不例外。 3年前的里約熱內盧奧運，她在亞洲排名僅差1位之下，與奧運入場券失諸交臂，打擊過後，她再朝奧運進發。2020東京奧運，梁寶心不僅要參加，更想站上頒獎台。

柔道與許多其他項目一樣，要取得奧運資格，就要由世界排名或洲際排名入手。從世界排名而言，若能在2020年5月25日「截數日」，在所屬體重組別取得前18名，就可參與東京奧運，但難度當然極高。

對於出戰女子57公斤組別的梁寶心而言，希望落在「亞洲排名」之上—在「截數日」時，亞洲排名打入男、女子前10名（剔除已取得資格的選手後，不分體重組別）。梁寶心上屆正是在亞洲有8個名額下排第9，因而失去資格；目前她則在10個名額中暫排第9位，看到了奧運的希望。

「知道目前的排名能夠取得資格，也是別人跟我說的，在里約奧運前，正因為自己太在意排名，經常查閱，因而影響了表現」。

3年前的悔恨，現在已轉成動力，但她對奧運，絕不甘於只做「參加者」：「若能去奧運，真的好想去爭取到獎牌，我覺得自己實力上跟世界頂尖選手相差不遠，只差臨場發揮」，她期望把握之後出外集訓的機會，多跟不同選手作對打練習，「習慣比賽模式，才會提升」。

梁寶心明早就會出發往大阪參加大獎賽，但她的最大目標，放在下周的亞洲柔道公開賽香港站之上，前年奪季、去年封后，今年她以衛冕為目標：「這是今年最後一個賽事，也是比較大的目標」。