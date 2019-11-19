【國足】納比辭任主帥後4天突轉口風？　「無法回報對我的尊敬」

曾帶領意大利在2006年贏得世界盃的名帥納比（Marcello Lippi），自2016年起成為中國國家隊主教練，然而上周國足在世界盃外圍賽1：2不敵敍利亞後，即時在記者會上宣布辭去教練一職。當時他批評球隊沒有鬥志及求勝欲。 回到意大利，他接受《共和報》訪問時怒氣不再，還談到之前中國國家主席曾親自挽留他的經歷。

71歲的納比上周四（14日）在賽後記者會上狠批：「如果一支球隊的表現和我們今天踢得這樣，沒有魄力，沒有拼勁，沒有求勝欲望，沒有個性，只有恐懼，沒有任何創造力，甚至無法連續傳球，也沒有重量級球員提供支持，這意味着教練沒有做好到他的職責，我的工作沒有做好。」納比補充：「拜託請如實翻譯我的話。」

據內地記者指，納比在更衣室之中動怒，直言球員無法執行他的計劃，害怕對手又沒有鬥志，並跟球員說要辭職；納比沒有跟球員道別，最後只對球員說了一句：「祝你們好運（Good luck）！」

事隔四天，周一（18日）回到意大利接受《共和報》訪問，說起在中國的種種語氣已截然不同。

國足輸波 納比劈炮（按圖進入）

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「在中國度過很好的八年」

「我不喜歡賺很多不應該獲得的金錢」，納比上周四接受天空體育訪問時的話言猶在耳，數天後已變成：「我在中國度過很好的八年，首先是球會，然後是國家隊。2019亞洲盃之後我離開球隊，但之後習近平主席到意大利要求我回到國足。」

「於是乎他們叫我回去再次執教，但我知道自己實在無法回他們對我的尊敬。」納比直言，「對我來說，那兒實在沒有任何踢出好表現的先天條件，所以我寧願離開。」

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納比說自己在中國度過了很好的八年。（視覺中國）

拒評沙利與C朗之爭 「每人也有自己處理方式」

納比又點評外圍賽以全勝姿態出線2020歐洲國家盃的意大利國家隊，「國家隊重拾自信，文仙尼跟這批年輕人均表現出色。他取得成績，亦有一種可以對抗任何逆境的頑強意志。」他讚揚，「他們正在成長，相信可以重返高水平。」

意甲今年由祖雲達斯和國際米蘭雙頭馬車帶出，納比認為不應言之過早，「聯賽相當漫長，其他球隊仍有機會趕上。」至於祖記主帥沙利與主將C朗拿度的不和，他拒絕作出評論，「每個人也有自己對重心球員的處理手法，我們一定不可以妄下定論」。