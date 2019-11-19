【港足】麥基正式告別職業球壇　「港隊回憶讓我終生難忘」

32歲的前港足翼鋒麥基，今年7月突然向外公布退役消息，結束14年職業足球生涯。這位自2012年起為港足披甲的球員，共為港隊於國際A級賽中上陣53場、射入12球，因勤奮的表現跟過人速度，被球迷冠以「小明」稱號，是近年港隊其中一位標誌人物。 麥基多次為港足球迷創造回憶，今日（19日）世界盃外圍賽對柬埔寨，足總為這位港足一代前鋒安排歡送儀式。全場逾6000名球迷，以掌聲向他回饋一個難忘的晚上。

麥基對上一次公開跟球迷見面，已是港足6月中友賽中華台北一役，足總為表揚此子多年來的貢獻，特別於今晚對柬埔寨的世界盃外圍賽中場休息時間，為他安排歡送儀式。足總印製4,000張寫有「#thanks Jamies Mckee 22」的打氣卡牌，免費向入場球迷派發；卡牌背後完整地紀錄麥基為港足於國際A級賽中各場賽事數據，極具收藏價值。

獲全場起立鼓掌 麥基眼泛淚光

足總在大銀幕上播放麥基在港足多年的精華片段，這位前東方龍獅球員稍後在其啟蒙教練、前港足入籍兵基保手下接過特製紀念品，現場逾千名球迷此時也舉起手上的卡牌、並報上熱烈掌聲，正式歡送這位港足一代快翼。麥基在球場中心感受着這一切，不禁眼泛淚光，並感激各界對自己的支持，「很驚訝自己會有這樣的一日，多謝足總、家人、朋友跟教練，以及這麼多球迷一直以來無限量的支持，能夠在這麼看見你們真的很美妙。」

麥基在其啟蒙教練、前港足入籍兵基保手下接過特製紀念品。（歐嘉樂攝）

麥基感動得眼泛淚光。（歐嘉樂攝）

「對不丹跟關島的入球終生難忘」

雖然麥基的把握力一直成為球迷話題，惟這位前港腳私下也對自己要求甚高，談到往時回憶，他特別銘記為港足射入的兩球，「（2015年世盃外）對不丹時的入球總在我腦海中盤旋，記得那時自己錯失幾個機會，感到很低落。不過最終我入球了，也令看台上的球迷很驚訝。加上我在香港主場攻入的第一球——（2015年國際友誼賽）對關島時所取得的入球，這些都是我餘生永遠不會忘記的事。」

香港對柬埔寨精華（按圖進入）

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勉夏志明接班 望港足下月創造奇跡

在麥基見證下，港隊順利取得今屆世盃外首場勝仗，他賽後提及先開紀錄的前鋒夏志明，認為他踢法跟自己相似，或可成為接班人。麥基說：「很高興他取得在港隊的首個入球，這入球證明了他的埋門能力。而他上個球季表現出色，速度也很有威脅，希望他會取得成功，並助港隊射入更多球。」

「麥小明」現正報讀香港足總C級教練牌照課程，並在私人足球中心指導U14球員。他指自己仍會相當關注港隊比賽，並鼓勵一眾港足成員在12月於韓國舉行的東亞足球錦標賽決賽周中創造奇跡，「這些大賽總能為球員創造特別的回憶，以我為例，當年世盃外對中國是難以忘懷的一晚。其實不必是一場勝仗，一場和局也可以達到此效果，希望前隊友們能好好享受。」