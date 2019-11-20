【傑出運動員選舉】新增最「特出」表現獎　明年1月開始投票

象徵本地體壇殊榮、有「體壇奧斯卡」之稱的「2019年度香港傑出運動員選舉」下月開始投票、明年3月舉行頒獎盛典。 除了備受注目的「八傑」及「星中之星」，今年更新增「最具特出表現獎」，加許在自我範疇有突破的運動員或總會。

本年度「傑運」選舉的記者招待會，昨日（19日）在奧運大樓舉行，今屆選舉以「邁向東京－－香港隊加油」為口號，並邀得4名力爭東京奧運資格的香港運動員出席，包括保齡球代表胡兆康、柔道「大師姐」梁寶心、壁球代表歐鎮銘及賽艇運動員趙顯臻。

賽艇代表趙顯臻笑言自己去年表現或「未夠傑出」，所以未能得獎，希望今年有所突破。（高詩琦攝）

在以往的傑運頒獎禮，最備受注目的除了8名「傑出運動員」（八傑），就是最高殊榮「星中之星」，大會今年增添「最具特出表現獎」，意味「特」別突「出」，共有2個名額，頒發予「在選舉年度內，獲本地或國際組織認可的體育賽事中取得突破」，例如打破紀錄、創造歷史、或具有體育精神等，得獎者可為個別運動員、隊伍、組合或總會。不過已獲提名「最具潛質運動員」者，則不能同時獲提名「最具特出表現獎」。

胡兆康（左）與港協暨奧委會會長霍震霆，一同揭曉傑運選舉資料。（高詩琦攝）

歐鎮銘（左二）坦言胞姊歐詠芝今年表現更出色，獲提名機會較高。（高詩琦攝）