【英超】摩連奴上任熱刺領隊首個記者會　「我不會犯同樣錯誤」

前車路士、曼聯領隊摩連奴（Jose Mourinho）走馬上任為熱刺新領隊，他在新球會首個記者會上強調，自己不再犯下「重覆的錯誤」。

自去年被曼聯辭退，經過11月的「空窗期」，這位一代名帥終於再次執教。他形容自己是個謙虛的人，又指自己在待業的一段時間，分析自己的教練生涯，「我知道我曾犯下一些錯誤。我不會重覆犯錯」，又不失幽默地指出：「我會犯下新的錯誤，但不會是過往一樣的錯。」

他沒有解釋或說明到底所指的是什麼過錯，只補充說：「我是個謙虛的人（I am humble），虛心地嘗試分析自己的教練生涯。不止是去年，而是整個生涯，如何進化、問題和解決方式。不去怪責任何人。」

他又彷如「死雞撐飯蓋式」說明，「那是一件好事，我分析得非常深入。那段空窗期對我有十分正面作用，這是我首個沒有工作的夏天，新球季開始前的一段日子我感到有點失落。」

摩連奴在上任熱刺領隊首個記者會上談笑風生。（SpursTV＠YouTube截圖）

摩連奴一向有「寸王」稱號，但他在上任熱刺後首個記者會多次強調，自己其實是個謙虛的人。（資料圖片／Getty Images）

「我一直是個謙虛的人」

可能看見在場記者反應不以為然，他再說一次：「我一直是個謙虛的人（I was always humble），只不過是以自己的方式。問題是你們不明白而已。」

他雖然沒有說明「不會重覆犯錯」意指什麼，但無論之前第二度執教車路士，或是執教曼聯的日子，均曾出現將帥不和事件。去年12月帶領曼聯1：3不敵利物浦，在英超足足落後當時榜首的利物浦19分，摩連奴隨即被辭退，他據報與8900萬英鎊加盟紅魔鬼的主將保羅普巴鬧不和，球迷亦對他沉悶保守的踢法深感不滿。自帶領波圖贏得歐聯冠軍成名至今，這位葡萄牙籍名帥從未試過帶領任何球隊滿四個球季，因此亦有「摩3季」的花名。

「當我不能贏波的時候，我不會高興，這點我是不能改變的，那是我的DNA。」他揚言，「我希望可以感染我的球員，因為如何輸波後仍感到開心的話，便很難成為一個贏家。」摩連奴說，「我有一些不可改變的原則，這是其中一項。」

摩連奴在熱刺的第一天（按圖進入）

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強調不需要買新球員

有傳言指，熱刺因為仍要為已落成的新球場付出款項，因此季中沒有資金增兵，摩連奴亦十分識做，按照球會提供的劇本演出：「我不需要買球員，我對現有陣容很滿意，那是給我的最佳禮物。」

他表示，「我只需要一些跟他們相處的時間，從過往跟他們對賽的經驗，已很了解他們，但永遠也不會了解得足夠。」摩連奴的態度，跟他接任曼聯領隊時表明認為球隊陣容未如理想時截然不同。他在曼聯的兩年，花去4億英鎊買入11個球員，一度領軍在2017/18球季取得聯賽亞軍，但跟冠軍的曼城差距也達19分之多。

去屆歐聯亞軍熱刺，今季開季不順，英超只得3場勝仗，排在第14位，摩連奴相信球隊很快便會否極泰來：「今季我們不能贏得聯賽冠軍，但下季可以。不是一定會，但有能力做得到。」

摩連奴大讚普捷天奴，表示熱刺的大門永遠會為他打開。（Getty Images）

永遠歡迎普捷天奴

即使熱刺今季表現未如理想，普捷天奴的離任亦是意料之外。畢竟他們晉身歐聯決賽，只是5個月前的事。摩連奴讚揚普捷天奴，「我必須讚揚他為這家球會的工作。這球會將永遠是他的家，這訓練場永遠是他的訓練場，大門永遠也會為他打開。」

「只要他想，便可隨時到來。當他想念球員、當他想念曾與他共事的人們時，大門永遠為他打開。」身為過來人，摩連奴強調，「他將會再次找到快樂。他將會再找到一間偉大的球會，他前途一片光明。」

摩連奴首個熱刺記者會