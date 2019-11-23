【運動公社】熱刺看上摩連奴哪一點？　度過首季蜜月期才見真章

利維（Daniel Levy）解僱普捷天奴，相信是他擔任熱刺主席以來最重要、同時也是最艱難的決定，而且亦惹來最多爭議。普摩二人的領軍哲學迥異，一家經營有道、講求存續（continuity）的球會為何會接納摩連奴？ 文：高俊賢＠運動公社

利維一早為摩連奴的到來鋪路。據說利維2007年已經接洽摩連奴加盟白鹿徑，只是因為後者跟車路士的合約條款規限而作罷。利維掌舵至今18年，由名宿荷度至普捷天奴，一共跟過8位風格不同的教頭共事，而摩連奴的履歷和哲學，理應是8人之中最頂尖的一位。市場上熟悉英超、履歷頂尖的選擇不多，所以摩連奴是較合理的選擇。

與此同時，摩連奴在今年8月的時候曾拒絕里昂的邀請，並回應說自己已準備去一家頂尖的英超球會執教，並且重新整頓自己的教練團隊。換言之，利維是為換帥做好心理準備和詳細部署。不論是熱刺高層抑或是更衣室，都早已預見普帥離開的日子不遠了。

普捷天奴領軍熱刺五年，高峰自然是去季歐聯戲劇性打入決賽，未料數月之後被炒。（Getty Images）

《The Athletic》的記者Jack Pitt-Brooke認為，利維易帥是要令熱刺成為更注目的全球品牌，所以跟摩連奴一拍即合。近幾年，熱刺興建新主場館、與NFL合辦賽事、與Amazon拍攝熱刺紀錄片，無不是提升熱刺市場影響力的舉措。Jack Pitt-Brooke暗示熱刺聘請摩連奴，是出於商業考慮的決定。如此一來，不必講什麼continuity（持續發展），因為利維經營熱刺的哲學已經跟之前截然不同了。摩連奴貴為最具商業價值和話題性的教頭，請他執教熱刺，是拓展商業品牌的標誌性動作。

傳聞利維在開季前已打算換帥，手起刀落後，不少球迷替普捷天奴感不值。（Getty Images）

何况，摩連奴表明對熱刺「充滿潛力」的陣容充滿信心。傳統中鋒哈利卡尼、踢法全面的迪利阿里、與艾辛相提並論的尼當比利，乃至曾被摩連奴青睞的艾達韋列特，熱刺球員與摩連奴的磨合不會出現很大問題，短期內摩連奴不一定要求大換血。利維的決定，一點也不衝動。

摩帥說熱刺現時陣容已具備高質球會，如艾達韋列特，毋須收購球員。（美聯社）

然而，心水清的熱刺球迷會明白，摩連奴不是對應前任主帥遺留問題的答案。熱刺球員對於普帥嚴苛、複雜的訓練感到倦怠，而摩連奴對球員的要求並不會比普帥簡單。摩連奴的體系固然可以在短期內刺激部分主力球員振作，哈利卡尼不用墮後分波、迪利阿里像車路士時期的奧斯卡，專職打「全能十號」、艾歷迪亞重奪正選防守中場位置。按理說，這群本土幫可以迅速重拾自己的定位，使球隊中止頹勢。不過，等到明年夏天，摩連奴要求利維打開支票簿買人的時候，才是見真章之時。

又或許，熱刺的球探系統比曼聯強大得多，可以為摩連奴提供更合成本效益的選擇，但沒有人能保證終有一天摩連奴與利維不會為轉會起爭執。熱刺累積了兩個零投入的夏季（2017和2018年），然後要普捷天奴為此埋單。如今摩連奴卻能享受球會高層開水喉買人的特權，這對普帥一點也不公道。

摩連奴「教不過三年」，往績是實證，今回熱刺簽約至2023年，能否走到最後，拭目以待。（Getty Images）

對於摩連奴和利維來說，兩人合作無疑是一場重要的賭博。他們能走多遠，值得期待。

+ 5 + 4 + 3

運動公社介紹︰發佈和討論有關運動與政治/社會/經濟的議題

運動從來不是場上較技那麼簡單。運動公社關注的，是運動和政治、經濟之間的關係和與運動相關的種種不公

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】