【港超聯】尼迪利將功補過助理文挫愉園　鮑家耀投訴過激領黃

港超聯相隔兩周後重燃戰火，周六（23日）於斧山道運動場由愉園迎戰理文。愉園雖在主場出戰，惟下半場入球被判越位，加上尾段一記界外球遭球證誤判，最終以1：2落敗。主教練鮑家耀跟球員都對球證何煒昇甚為不滿。 至於「黃黑軍團」理文，雖有射手尼迪利上半場主射十二碼宴客，但這位法籍前鋒換邊後將功補過，助球隊贏波，升上積分榜次席。

理文開季戰績不俗，被視為今屆黑馬之一，在入籍中堅列斯奧缺陣下，「黃黑軍團」此仗起用巴西守將迪奧高；前線亦以李康廉取代基華尼頓的正選位置。而愉園雖為升班馬，卻憑年輕球員踢出拚勁，今場在西班牙射手加維蘭復出下，力爭打破近5場的不勝走勢。

屠俊翹跟摩域治溝通上有誤會，差點讓顏樂楓先開紀錄。（袁志浩攝）

愉園兩犯錯大難不死

「快活谷」以穩守戰術迎戰，上半場雙方戰況一度膠著。戰至25分鐘，謝朗軒長傳放入禁區，愉園中堅摩域治跟門將屠俊翹出現誤會，顏樂楓乘機搶走皮球，推過屠俊翹後拗腰射空門高出，錯失入球良機。上半場進入補時階段，愉園防線再度出現漏洞，李康廉接應長傳單刀之際，出迎的屠俊翹於禁區內將對方踢跌，愉園遭判罰十二碼。極刑由理文前鋒尼迪利操刀，這位領先射手榜的球員欲射向龍門右下方，惟角度太盡而宴客，兩無紀錄返回更衣室。

屠俊翹出迎侵犯李康廉，理文獲判十二碼，尼迪利卻射失。（袁志浩攝）

尼迪利宴客將功補過

尼迪利換邊後收拾心情，47分鐘即接應顏樂楓傳中近門撞入，助理文領先1：0。愉園3分鐘獲罰球機會，黎培基左路開出罰球，袁皓俊手槌打出不遠，加維蘭頭槌補中，門前的黃榮傑加一頭破網。不過入球最終無效，因旁證指愉園越位在先，引得一班「快活谷」球員包圍球證理論。理文在54分鐘再下一城，愉園守衛禁區內解圍失誤，李康廉把握機會起腳射入成2：0。

愉園本由黃榮傑頂入，惟越位在先，球員對旁證判決相當不滿。（袁志浩攝）

鮑家耀投訴過激領紅

正當以為理文輕鬆取勝之際，余煒廉79分鐘因侵犯加維蘭而輸十二碼，後者親自操刀射入，為愉園追近至1：2。比賽戰至尾段愉園積極反撲，嘗試靠高空攻勢搶回1分，其間一記界外球原先由理文球員頂出界，惟球證何煒昇將控球權判予理文，令後備席的愉園主教練鮑家耀相當不滿，在場邊不停向球證投訴，最終更被黃牌警告。結果「快活谷」回天乏術，以1：2落敗，排第7位，獲勝的理文則升上次席。

鮑家耀尾段因向球證投訴而領黃。（袁志浩攝）

解釋界外球爭議 鮑家耀：有錯就要認

鮑家耀賽後談及球證判決，仍相當「勞氣」，他認為球證錯判的情況經常出現，「說了這麼多年也沒有任何改變，投訴又向我出示黃牌，他拿着兩張牌便『大晒』，我也沒辦法。」鮑家耀也解釋那記界外球爭議，他說當時理文球員也自行走開，讓愉園擲界外球，但球證堅持判決，「有錯也不要緊，最重要是要認錯，不要死撐。」不過這位主帥也指不會將落敗負任推向球證身上，「自己可再做好一點，球隊有數個機會也無法把握。」

李康廉為理文射入成2：0，在新東家取得首個入球。（袁志浩攝）

李康廉重拾入球感覺

另一方面，理文老將李康廉也在新東家覓得首個入球，他對上一次在頂級賽事建功，是去季煞科戰為東方射破傑志。這位翼鋒坦言隨年紀漸長，本以為入球的感覺會逐漸淡忘，「已經很長時間沒有這種感覺，原先只希望助攻隊友，但原來自己入波也仍很開心。」康廉又稱轉投理文至今，樂見球隊氣氛融洽，希望入球可助自己重拾自信，「發覺自己仍有能力，未來比賽會更有信心去嘗試自己起腳。」

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理文2：1愉園精彩圖片（按圖放大）