【英超】摩連奴領熱刺首戰險勝韋斯咸　中止聯賽作客12仗不勝

熱刺在周中突然委任曼聯前領隊摩連奴，接替普捷天奴，解救熱刺低沉戰績。 摩帥首仗領軍出戰「倫敦打吡」作客韋斯咸，過程有驚無險。熱刺一度領先三球，但退守之下陷入劣勢，被韋斯咸瘋狂反撲，最終險勝3:2。

對比上仗由普捷天奴最後一次領軍，主場迎戰錫菲聯的正選，摩連奴首次領軍作出4個調動。上仗中堅艾歷迪亞移前至防守中場，取代今戰任後備的穆沙施素高，中堅換上艾達韋列特。而另一防中尼當比利受傷，換上哈利雲克斯。進攻中場盧施素的位置被盧卡斯莫拉取代，迪利阿里則移入中路，肩負「10號」之職。

摩連奴賽前與教練團商量，表現輕鬆。（Getty Images）

迪利阿里本季多出任左或右翼，今回移入中路「派牌」，發揮空間大，表現相當活躍，多次引球推進後傳出直線，讓哈利卡尼及孫興慜入楔。熱刺上半場領先兩球，都與阿里有關。

迪利阿里擔任進攻中場，串連前線進攻，表現可人。（Getty Images）

早於3分鐘，阿里推進到禁區頂，直線送哈利卡尼一程，讓這位英格蘭隊長單刀下大腳抽入，可惜越位在先。面對韋斯咸中場壓逼薄弱，阿里一再有機會運球推進，至36分鐘再次送出直線，孫興慜壓入禁區一記「插花」，令伊沙迪奧普一不留神，露出空位。孫興慜窄位起左腳勁射，皮球在羅拔圖占美尼斯手底飛入網，為摩連奴送上「賀禮」。

孫興慜為摩連奴帶來領軍後首個入球。（路透社）

阿里於七分鐘後再有貢獻。當時迪亞傳送稍稍過快，阿里在出界之前僅僅停下皮球，隨即跌坐地上，卻用腳輕輕一踢，送孫興悠於左路落底傳中。莫拉後發先至，在遠柱快艾朗加斯威爾一步篤入，令熱刺挾兩球優勢返回更衣室。

莫拉在本季甚少獲得正選機會，今仗正選上陣，為熱刺拉開紀錄。（路透社）

摩連奴（左）在場上指揮時，依舊一臉鎮定。韋斯咸領隊柏歷堅尼（右）則頗為苦惱。（Getty Images）

下半場開始，韋斯咸後防未見大改善，熱刺把握機會再下一城。奧里亞右路大腳斬中，卡尼在小禁區前壓過迪奧普，搶點入網，於49分鐘領先3：0。

卡尼頭槌建功，為熱刺穩定勝局。（路透社）

熱刺遙遙領先，眾將踢得充滿自信。（Getty Images）

韋斯咸後來急起直追，熱刺後防混亂的問題逐漸浮現。後備上陣的米查利安東尼奧不斷在左路干擾熱刺後防。73分鐘，他接應麥克盧保傳中，禁區頂騙過艾達韋列特後快射破網，扳回一城。法定時間完結前，迪格蘭賴斯在角球攻勢中門前掃入，但VAR判定他觸球時越位，入球無效。但韋斯咸在補時再由奧邦拿於禁區混戰中再入一球。

安東尼奧擺脫艾達韋列特後快射，角度刁鑽，為韋斯咸燃起一線生機。（Getty Images）

熱刺作客3：2險勝韋斯咸，英超作客連續12敗不勝後再嘗作客取勝滋味，賽後累積17分，暫時升上第6，韋斯咸以13分留守第16位。而摩連奴保持自己在地標戰的優良傳統，他過去3次在英超球會上任首戰皆贏波。

球迷標語感謝上任領隊普捷天奴，歡迎摩連奴。（Getty Images）