【港超聯】陳肇鈞長居港足後備感失望　「需認真思考未來方向」

冠忠南區球員陳肇鈞雖入圍11月份的港足名單，惟在最近兩場世界盃外圍賽中也苦無上陣機會。這名中場返回球會戰線，即以表現說服球迷，賽後嘆指自己踢法或未符合港足主帥要求，並看不清自己在港隊的未來。

南區今場面對爭標勁敵富力功敗垂成，眾將賽後心情低落，主將陳肇鈞（Philip）在列隊感謝球迷時一度用手掩蓋臉部，神情失落。「這便是足球，遇上強隊領先一球，就只好看看可捱得多久。回顧全場比賽，所有隊友也發揮出色，很滿意，至少有進步。」南區同時也錯失了升上榜首的機會，Philip坦言特別可惜：「若被對方攻入5球，可說是輸自己，但現在輸得有點不值，本以為可讓一支頂級球隊失分，所以很慘很心痛......」

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陳肇鈞未有受國際賽期所影響，回歸球會依舊交出好表現，於中前場踢得相當活躍。（袁志浩攝）

麥柏倫麾下甚少上陣 陳肇鈞：踢法不合

縱然在剛過去的國際賽期沒有披起港足戰衣，但Philip今日在中場多次閃身避過敵軍守衛攔截，控制南區的中前場進攻節奏，表現仍令球迷眼前一亮。他解釋主要原因非自己「餓波」，而是主教練鄭兆聰的針對性部署，在場上只是「做自己」。

在領先下由「天堂」跌進「地獄」，陳肇鈞賽後大感失望。（袁志浩攝）

不過翻查資料顯示，Philip在港足主帥麥柏倫麾下，僅曾於6月友賽印尼時上陣1次，其餘時間皆任後備。他坦言：「可能是我的踢法未能符合教練需要，始終他那一套是歐洲式足球，特別注重衝撞型、有體形及力量的球員。港隊陣中也有數名技術型球員長居後備，自己在他執教下，也看不到能有什麼上陣機會。」有見及此，Philip表示自己要認真思考未來方向，但他認為無論起用什麼球員，最重要還是港隊能爭取佳績。

+ 4 + 3 + 2

麥柏倫出任港足主帥後，陳肇鈞只在友賽中華台北時上陣過。（資料圖片）

謝家強難趕及東亞錦前入籍 「期待貢獻」

今場為富力先開紀錄的謝家強，或許正是Philip口中所說「衝撞型球員」，這個早在今年9月在港住滿7年的英籍球員，有望在明年取得特區護照，為港效力。

他透露自己早在3個月前已申請香港永久居民身份證，會在下周到有關部門辦理手續，再展開申請護照的程序。謝家強指自己應未能趕及於下月東亞足球錦標賽決賽周前入籍，目前也未有領取護照的實際時間表，但已相當期待，「希望我能在中場或防守上有所貢獻」。