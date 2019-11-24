【英超】摩連奴保地標戰贏波戰績　「我不擔心自己的熱刺仕途」

熱刺新任主帥摩連奴（José Mourinho）保持地標戰贏波的個人佳績，帶領熱刺以3：2險勝韋斯咸，自從今年1月後終在英超客場取勝，摩帥賽後明言「不擔心自己的熱刺仕途」，但承認從領先3：0險勝3：2，「球員已付出代價」。

熱刺今仗踢至49分鐘已領先3：0，以為勝利來得容易之際，沒想到最終以3：2完場。驚險得來的3分，也是熱刺自從今年1月20日作客勝富咸以來，首場英超客場勝仗，作客的更衣室11個月以來終有標誌勝利的音樂響起，摩連奴賽後說：「我不擔心自己的熱刺仕途，我只掛心球員和球隊。感覺我們與4：0距離較近，多於3：1（完場前更踢成3：2），不過這就是英超，球員已為困難的一周付出代價。」

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摩連奴熱刺地標戰，按圖逐格睇：

+ 7 + 6 + 5

不止熱刺闊別「客場勝仗」11個月，摩連奴自從去年12月離開曼聯後，也待業了11個月，終於重返球場，他這樣形容：「第一次我不用帶隊於季前組軍熱身，我眼睜睜看着其他領隊工作，我在想我何時可以像他們那樣？我屬於那兒（意指邊線教練席），站在那兒就是我的天性。」既已回到熟悉的位置，又以勝仗作為回歸首擊，那麼之後如何執整正處低谷的熱刺？「我開始處理該做的事。關於球員位置與陣容，重點是當中的機動和活力，我希望令球員踢得舒服，他們可以盡展所長。」

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