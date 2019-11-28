【棒球．12強賽】日本封王的守備驚喜　東京奧運是他們仨的未來？

第二屆世界12強棒球賽曲終人散，大熱門日本隊主場封王，這是「侍ジャパン」（Samurai Japan）首次登上12強盟主寶座。 日本視今次賽事為明年東京奧運的預熱。儘管部份球員表現失色，尤其兩名讀賣巨人球員投手山口俊和補選外野手丸佳浩，不過陣中仍有驚喜之作，特別是MVP鈴木誠也以外的4名守備球員，充分演繹總監稻葉篤紀口中的「防守野球」。 香港01記者潘思維 台灣直擊

第一個要讚的是二壘手菊池涼介。12強賽前，稻葉篤紀表示以「防守野球」風格出賽，防守向來穩健的菊池就成為日本隊的關鍵。筆者賽前認為菊池會於比賽中先當後備，直到球隊領先才出場穩固防守，因為菊池一直給人進攻力不強的印象，今季日職的打擊率.261、全壘打數13和14次盜壘數，三項攻擊數字都比可守相同位置的山田哲人和源田壯亮低，但稻葉於撼委內瑞拉的首場分組賽就對菊池委以正選重任，這場菊池以3安打1打點來證明自己，隨後兩場分組都有安打。雖然回到日本的Super Round對澳洲和美國未有打擊貢獻，但菊池最後都以打擊率.333和5打點完賽。就防守而言，菊池不負所託，除了在決賽錄下一次失誤外，其餘場次都沒有失誤，更多次以防守助日本隊取勝，最後菊池的防守表現也獲大會認同，當選今屆賽事的最佳防守球員。

有「忍者」美譽的二壘手菊池涼介（前排中）不止守備強勁，攻力亦不容忽視，他已宣佈以入札制度挑戰MLB。（潘思維攝）

菊池涼介膺最佳防守球員 宣布挑戰MLB

菊池於今屆12強完全證明自己攻防兼備，因而打下強心針，12強賽未完已經宣佈以入札制挑戰MLB。菊池若真的遠征美國，於其仕途而言是好事，但對日本應戰奧運就未必了。東京奧運明年7至8月上演，正是各路MLB大軍搶成績之時，根據過往奧運棒球，美國職棒都不讓主力隊員出戰，若菊池以入札制度令MLB球隊花下大筆金錢收購，相信菊池明年從美國返回東京「遠征」奧運的機會十分渺茫。猶幸日本隊即使缺少菊池，二遊方面尚有今宮健太和京田陽太等選擇。

星級左投今永昇太 更勝先發投手山口俊

稻葉監督着墨的「防守野球」，最重要是投手。日本出產過世界級投手，例如達比修有、田中將大等MLB球星；但相比上屆12強主力前田健太和大谷翔平，今次日本隊先發投手略見失色，如背負18號王牌先發的山口俊，出賽每一局都被安打，決賽更被宿敵韓國在第一局打下兩支全壘打，另一主要先發高橋禮作為下鈎投手，難敵以力量為主的美國打者。猶幸陣中還有一個與大谷翔平一樣，活像漫畫主角的投手，這個人更受到MLB球探關注。

今永昇太連外表都帶點日本漫畫人物的味道，他在今屆12強賽展現強大實力，獲得MLB球探關注。（潘思維攝）

「心理質素好、本格派左投、多樣的變化球、以直球為配球中心。」不是漫畫《鑽石王牌》主角澤村榮純，而是今次日本左投先發今永昇太。今永是日本先發投手陣容內，唯一展現世界級水準的球員，出場9局投下12次三振。今永主要球種直球可以拿到三振外，其餘的曲球、滑球、變速球、指叉球、卡特球都可以三振打者。他最可怕的地方是，以上每種變化球，都可以輕鬆投入好球帶爭取好球數，高強的控球技巧，以及今永本身投球時比其他投手揮臂速度快，令打者難以判斷揮棒時機，經常製造空揮三振；他直球的球速不算快，在140的中段，但直球轉速一般都2500轉以上，容易令打者覺得直球向上飄，直球品質與變化球控制，今永投球已經比兩個先發投手（山口俊、高橋禮）強大。

台日大戰，今永昇太在投手丘獨自面對兩萬主場球迷，壓力可想而知。（潘思維攝）

球種及節奏多變 墨西哥教練入日本隊更衣室大讚

今永昇太的心理質素更是殺著。在台中上演的分組賽台日大戰，中華隊藉主場之利，以全場的音響器材配合2萬球迷打氣，今永因而受影響，第一局就遇到滿壘，但他最終用三振令台灣球迷啞口無言；之後於第三局遇上亂流，但一樣以三振回應台灣球迷。賽後今永驚訝說：「沒想過台灣主場比甲子園強大2.5倍，起初有點不習慣。」今永這仗不在狀態，仍以3局4三振0失分完成，於Super Round對戰賽前不敗的墨西哥，表現更「狂」，6局8三振失1分，即使賽事中被打了一次全壘打，但他未受動搖，繼續以三振回應墨西哥打者。墨西哥教練賽後專程到日本隊更衣室稱讚今永昇太，這名左投手亦被大聯盟重點關注。

雖然今永昇太非常強勁，但強勢能否保持到明年奧運？今年聯賽賽季，作為橫濱不動王牌的他出賽25場，加上12強的備戰和比賽，他今年已較其他選手少了一個月休息，加上明年春訓的熱身賽亦因為奧運而提早開始，體能將是他接下來的最嚴峻考驗。

山本由伸才21歲，但藉着今屆12強賽，已贏得MLB球探關注。（潘思維攝）

山本由伸靠149KM指叉球打出驚喜

「149KM指叉球」令全世界棒球迷關注山本由伸這個21歲年輕投手。12強賽前，外界認為山本會以先發投手身份出戰，前MLB投手上原浩治都評價山本是日職最強投手之一，卻沒有今次賽事失色的山口俊的份兒，惟山本高中畢業後就加入歐力猛牛隊，這支球隊向是洋聯的尾段班，所以山本一直未曾打過季後賽，加上他於高中時期也未曾打入甲子園，這6年來都沒有參與高強度的短期賽事，或許是這些原因，令稻葉總監對他不太放心，安排山本先從中繼開始。山本於12強賽出賽6局失1分，表現不俗，尤其對戰墨西哥，全以三振解決打者，這仗更投出「149KM指叉球」，受到極大讚賞。山本除了指叉球外，還有幾種變化球和超過150公里的速球，又經常用速球配120公里中段的曲球來取好球數，偶有用偏高的卡特球來打亂打者節奏，最後以指叉球令打者揮空奪三振。山本的多種變化球已證明他具有先發投手的實力，相信經過今次12強賽，若身體狀況沒有問題，未來各種世界大賽，日本隊都會有山本由伸這個名字位列陣中。事實上，12強賽之後，山本已開始得到MLB球探關注，如果山本明年能參戰奧運，他的名氣一定會比12強賽更加大。

日本隊長松田宣浩今次賽事表現平平，但在賽場上具激勵作用，可惜明年已經37歲，未必能入選奧運隊。（潘思維攝）

當然，奧運是明年的事，各個棒球選手的狀況於大半年後又是怎樣一回事？眾人於不同時期會有轉變，稻葉監督的國家隊名單腹稿也有變動，加上東京奧運名單比起12強賽減少4個位置，只得？人，日本隊又隨時要補回千賀滉大和菅野智之等頂級投手，甚至奧運比賽最後是否由職業球員出賽都是未知數，所以本文先以日本以職業選手為前設，讓大家感受「侍ジャパン」的「防守野球」哲學。