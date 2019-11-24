【港超聯】傑志3：1破東方保聯賽不敗身　錄3個月來首場勝仗

第7周港超聯賽事周日（11月24日）上演「東傑大戰」，比賽雖在區議會選舉投票日舉行，並因交通及安全問題而提早開賽，但無阻1,993名球迷入場觀戰。 傑志在先失一球之下力保聯賽不敗身，以3：1勇挫東方龍獅，取得自今年8月30日擊敗愉園後，近3個月來的首場勝仗。

賽前已連續6場不勝的傑志，此役收起早前隨港隊踢足兩場世界盃外圍賽的黃洋，而基爾頓跟艾里奧則傷愈復出。一度失去球隊首席門將位置的王振鵬，今場將再度把關；而在盧卡斯停賽下，「藍鳥」由首次倒戈舊東家的洛迪古斯出任中鋒。

至於東方守將基頓跟李嘉耀亦停賽，其位置由馮慶燁與李家豪取替。主教練李志堅在前線擺出林嘉緯及利馬兩位進攻中場，配合徐德帥跟艾華頓。

【港超聯】鄭展龍52分鐘再把握李家豪在洛迪古斯力逼下解圍失誤，禁區頂以地波射破葉鴻輝十指關，將比分擴大至3：1。（袁志浩攝）

林嘉緯車身窩利建功

東方開賽初段踢得較保守，僅於中場猜傳試探對手，而傑志則嘗試主攻，惟球員多次斷纜跟失誤，打亂進攻節奏。

兩軍戰至37分鐘由東方打破僵局，艾華頓右路落底擺脫丹尼後傳中，後上的林嘉緯於十二碼點附近施展車身窩利，皮球直飛入網，助東方領先1：0。

「藍鳥」落後僅7分鐘後扳平，中堅李毅凱接應費蘭度左路斬中，門前無人看管下頂遠柱破網，追成1：1。

重溫東傑大戰（按圖進入）

+ 19 + 18 + 17

鄭展龍開齋 傑志聯賽不敗

兩軍在完半場前發生衝突，當時丹尼侵犯艾華頓，迪高因不滿而跟傑志球員口角，繼而雙方互相推撞，最終丹尼跟迪高各領一黃。「藍鳥」下半場表現脱胎換骨，當中尤以鄭展龍表現突出，這位小將47分鐘直線妙傳至禁區內的羅梓駿，後者右腳斬至遠柱，由費蘭度第一時間抽射成2：1。「龍仔」52分鐘再把握李家豪在洛迪古斯力逼下解圍失誤，禁區頂以地波射破葉鴻輝十指關，將比分擴大至3：1。

傑志其後換入黃洋加強中路防守，至於李志堅也少有地用盡替補名額，先後派出鍾偉強、黄威 及慕沙後備登場，但均未能創造出威脅傑志防線的攻勢。最終「藍鳥」以3：1擊敗東方，除打破自9月至今的不勝走勢，於聯賽也力保不敗之身，賽後以9分位列第4；至於東方則錯失重返榜首的機會，屈居富力R&F之下排次席。

國援姬向争首亮相流浪 大埔險勝一球

另外，同日另一場港超聯由大埔主場迎戰標準流浪，「綠衫軍」由小將孫銘謙先開紀錄，而流浪卻由外援中鋒巴辛梅開二度反超前。

不過大埔憑陸志豪射入十二碼，加上金攻基於76分鐘再下一城，最終險勝有國援姬向争首度把關的流浪。大埔賽後力壓南區升上第5位，流浪則穩守第8。