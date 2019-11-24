【港超聯】技術型攻中的生存之道　林嘉緯：入球證明了我的轉變

「港隊及歐洲式足球特別注重衝撞型球員，技術型中場只能長居後備，需要認真想一想未來方向。」港足中場陳肇鈞周六（23日）如是說。 傑志周日（24日）勇挫東方龍獅，兩軍技術型攻中林嘉緯及鄭展龍各入一球，證明這類型球員仍有生存空間。在他們口中，或許能找到陳肇鈞所說的「未來方向」。

東方龍獅今季轉由李志堅執教，引入多位「堅家軍」成員，在利馬及黃威兩名進攻中場來投下，原班底的林嘉緯上陣時間大減。

這位前港足中場賽前僅於聯賽正選披甲1次，已淪為菁英盃「專員」，但今日他終再獲派擔正，「感覺的確有點陌生，但也明白球隊競爭很大，這是在強隊中生存必須要面對的問題。球員只能在練習或比賽中證明自己，為教練提供多一個選項。」

港超聯傑志對東方：林嘉緯把握難得的正選機會，為東方先開紀錄。（袁志浩）

重溫東傑大戰（按圖進入）

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林嘉緯：入球證明踢法轉變

冠忠南區中場陳肇鈞昨日曾提及，技術型中場或未必合乎港足甚至歐洲式踢法，而林嘉緯這類傳統「10號仔」，重要性在近年也有下降跡象。

「我覺得始終全世界的足球都轉化很大，這問題也非香港獨有。」嘉緯直言自己也不斷為此而思考改進方法，而今日這記招牌左腳車身窩利，也證明了自己的改變，「知道球隊在組織時，不再需要常經自己腳下，而這記入球就是我入楔禁區而取得的。以往在中後場控波，角色多以串連為主，這也可說是個轉變。」

港超聯傑志對東方：鄭展龍（中）一傳一射，為傑志帶來勝利。（袁志浩）

鄭展龍仍是港足新星？ 「要踢得更進取」

至於同樣取得個人今季首球的鄭展龍，也同屬技術型攻中，他雖一度被視為港足最耀眼的新星、發展潛力無限，但近期卻落選港足決選名單，遭孫銘謙、鄭兆均等年輕球員比下去。「港隊方面現時沒想太多，當然想入圍，但會專注在球會，踢得好教練自然看到。」「龍仔」也表示，自己為求進步，希望在進攻上踢得更放膽，「技術當然要維持，但會踢得進取些，有機會便起腳，亦會嘗試更靈活一點。」

兩位球員雖在球隊也沒法確保正選席位，但也期望可再為球隊貢獻，嘉緯稱：「信心一直也存在，只是落敗心情有點不好受。目前時間尚早，相信球隊會詳細檢討不足，減少無壓力下犯錯。」

「龍仔」也指自己跟隊友大致上適應新帥踢法，「傷兵或有點影響，球隊只是欠缺一點把握力，進攻上基本沒大問題，希望入球陸續有來。」