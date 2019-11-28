【場地單車世界盃】美國女車手瑪昆特的糖尿之絆：這就是我

病患者，不等同弱者。 美國女單車手瑪昆特（Mandy Marquardt），16歲被診斷出患有第一型糖尿病，可是她從不覺得自己比別人差，最渴望的舞台亦與所有運動員一樣：2020東京奧運會。

「世界盃場地單車賽香港站」本周五（29日）在將軍澳香港單車館展開，作為東京奧運計分賽事，除了港隊主場出擊，各國好手雲集力爭分數。

在單車館留意到28歲女車手瑪昆特的身影，是因為「牛下女車神」李慧詩曾在白羅斯站的一句「新秀」。二人是女子爭先賽的對手，李慧詩在淘汰階段擊敗瑪昆特晉級，賽後前者表示瑪昆特的表現值得留意。最後Sarah勇奪冠軍，延續自2018年6月以來的長勝紀錄；瑪昆特則名列第4。

28歲的瑪昆特（左）曾是美國隊的里約奧運代表。（GettyImages）

Mandy是糖尿病患者車隊「Team Novo Nordisk」的代表，她曾在2016年的全美賽包攬爭先賽、團體爭先賽、競輪和500TT金牌。（網上圖片）

網上搜尋瑪昆特的名字，最為人所知的不是其15次全美錦標賽冠軍、或是2個美國紀錄保持者，而是她力抗第一型糖尿病（Type 1 diabetes）踏上職業車手旅途，官方形容為「Racing with Type 1 Diabetes」。

第一型糖尿病又稱為胰島素依賴型糖尿病，即胰臟無法製造足夠的胰島素；常發生於青少年時期，是一種自體免疫功能失調的疾病。出生於德國的Mandy在高中時才移居美國，她10歲時接觸單車運動，16歲被診斷患病時一度大受打擊，「醫生曾告訴我，未必能再參加高強度賽事。」

Mandy將出戰香港站賽事，力爭奧運積分。（葉詩敏攝）

熱愛單車的Mandy最終沒有因一句話放棄，身體和未來是自己的。「我那時只得16歲，我聽後以為自己的職業生涯未開始已完結，但我在同年的德國賽贏得銅牌，證明了即使患病，我也有能力競逐。」

其後她在美國加入「Team Novo Nordisk」，一支全員都是第一型糖尿病患者車手的車隊，是全世界第一支糖尿病患者職業車隊，「那是很美妙的聯繫，我們互相支持、鼓勵，也給彼此建議。」她說道。即使是在世界賽，身邊全是與國家共浴榮光、奪獎無數的車手，她仍然無懼迎敵，「當我在起點線前，與身邊的運動員無異，都是為勝利而戰。」

「在年輕時患上糖尿病使我成了更自律的人。」Mandy曾說道。（CANADIAN CYCLIST）

「李慧詩很Sweet，她定下了新高點」

這是她第二次來到香港，雖然近來社會局勢不穩，Mandy卻未有擔心：「香港很美麗，我很喜歡那些高樓大廈，很多人都問我會不會擔心安全，但我相信UCI和大會的安排，我也感到安全。」

問到競爭對手、世界冠軍李慧詩，她以「Sweet」來形容對手，同時盛讚前者在爭先和競輪賽事定下新高點。Mandy在白羅斯站與獎牌刷身而過，今站同樣兼項爭先賽和競輪賽的她，表示正適應時差，並會發揮出自己最佳狀態，力爭獎牌和奧運積分。

已取得東京奧運資格的香港運動員／項目（按圖進入）

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