【F1】保達斯與索妻離婚　愛情事業真的不可兼顧嗎？　

孔子所說的「三十而立」，成為不少人視為適婚年齡的死線，偏偏現年30歲的F1車手保達斯（Valtteri Bottas），卻宣布與相戀多年、結婚3年的妻子艾美利亞（Emilia Bottas）離婚。 金髮碧眼的艾美利亞外形甜美，被外界封為一級方程式車手最美另一半。保達斯在社交媒體以長文交待，說到兩人分手因由卻有點耐人尋味。

F1今季最後一站前夕，保達斯在個人社交媒體發表一段長文，「不幸地我要告訴大家，我跟艾美利亞的婚姻已經告一段落。由於我事業上和生活環境的挑戰，我們的步伐不再一致，我們認為分開是對大家將來生活最好的選擇，我們仍是朋友。」

「我永遠也會感激她為我所作犧牲、多年來對我的支持、以及我們一起的共同經歷。我相信你們會在這件事情上，尊重我倆的私隱，這是我關於我們離婚一事，會說和評論的全部內容。」

保達斯在這個時候離婚，加上明言是因為「事業上和生活環境的挑戰」，不得不令人猜想這位今季在F1車手龍虎榜落後咸美頓屈居亞軍的芬蘭車手，是否希望來季在事業全力衝刺，力爭首個車手總冠軍寶座。

保達斯與F1至索人妻離婚（按圖進入）

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現年27歲的艾美利亞，與保達斯為芬蘭同鄉，早在2010年已相戀，並在2016年共諧連理。她因為外形標緻而被封為F1其中一名最漂亮車手另一半。

與其他F1Wags不同，艾美利亞並非模特兒或演藝界明星，而是一名游泳運動員。她先後代表芬蘭參加2008、2012和2016三屆奧運會，游泳以外，亦非常熱愛馬術，經常參加芬蘭當地的馬術障礙賽。

至於保達斯本人自2013年加入F1，除第一年得第17名外，其餘6季均在前列，尤其2017年加入平治後，成為有力爭冠的車手之一，可是連續三年均屈居隊友咸美頓之後，2017年得第三、2018年得第五，今年篤定得第二，始終與冠軍擦身而過。

保達斯在Twitter詳細交待離婚一事