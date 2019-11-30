【謝德謙︱英超遊物】多功能球員懷恩費沙　能傳擅射攻守兼備

每個球員都有自己的強項，當然強項愈多自然會愈「值錢」！如果問大家哪位球員有速度、助攻力強、入球能力不差、還要有防守能力，你會有多少心水呢？今次我介紹給大家的球員，便是集剛才提及的能力於一身，般尼茅夫的翼鋒——懷恩費沙（Ryan Fraser，馬會譯名賴恩費沙）。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

懷恩費沙電競評語：功能性多 CP值高

這位蘇格蘭國腳以速度見稱，上屆在般尼茅夫的表現令人眼前一亮，以14個助攻在英超助攻榜排名第二，亦為球隊貢獻7個入球。加上他速度快，每每能力壓對手後衛傳中，今屆暫時已有3個助攻1個入球，相信會繼續為球隊交出好表現！

懷恩費沙體能不俗加上可以全場奔跑，為球隊排陣中提供更大彈性。（Getty Images）

英超第14輪賽程，焦點賽事是熱刺主場迎戰般尼茅夫。（01美術製圖）

現今球壇講求多功能性，懷恩費沙正正是其中的表表者。體能不俗加上可以全場奔跑，這位25歲球員為你在排陣中提供更大彈性。如果有足夠中前場球員，可以將懷恩費沙安放在閘位，效果跟放在翼鋒一樣出色，以「CP值」計算，懷恩費沙絕對是大家必然之選！

英超第14輪直播賽程。（01美術製圖）

英超 – 熱刺 對 般尼茅夫 星期六晚上10:50 Now Sports英超3台 (Ch. 623) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】