【港超聯】傑志對富力創今季首場0：0　丹尼觸傷韌帶待檢查

港超聯周五（29日）晚上演獨腳戲，由兩支前列球隊傑志跟富力R&F互撼。1,823名球迷期待的畫面沒有出現，雙方最終互交白卷，成為今屆港超開季至今3個月來，第一場踢成0：0的賽事。 傑志今場變陣出擊，由翼鋒費蘭度擔任進攻中場，效果未如理想；而在新戰術上改踢翼鋒的基爾頓也表現平平，隊長黃洋賽後親自為此解畫。

「藍鳥」中鋒盧卡斯今場繼續停賽，主教練施利斯高域收起鄭展龍及鞠盈智，由費蘭度串演進攻中場，同時集中火力於兩翼，由基爾頓及蘇沙進襲。作客的富力亦有射手迪布尼先列後備，以狀態不俗的基奧雲尼夥拍伊高沙托尼跟林志堅，早前在世界盃外圍賽為港足取得入球的羅拔圖，也以正選左閘亮相。

林柱機（右）自去季離隊後首度倒戈傑志。（袁志浩攝）

盧均宜被球迷「招呼」 丹尼半場傷出

富力開賽早段形勢佔優，羅港威5分鐘右路快放落底，窄角度半射半傳下，皮球笠過王振鵬中楣而出。戰至15分鐘，伊高沙托尼左路直線妙傳予林志堅，後者地波傳中，富力兩位球員故意大漏下，羅拔圖在禁區頂撞射，惟埋門省中傑志守衛出界。

前「藍鳥」成員盧均宜（白衫）在比賽中一度倒地，被現場傑志球迷喝倒采。（袁志浩攝）

富力此役有盧均宜及林柱機倒戈，其中前者一度在碰撞後，於「藍鳥」球迷區前倒地，結果遭昔日球迷狂噓。兩軍踢至中段組織乏力，僅嘗試以長傳直接斬入對方身後，但準繩度偏低。



傑志完半場前表現稍有起息，先有基爾頓接應蘇沙左路傳送起腳；費蘭度也在峨眉月頂靠右直射罰球，不過兩記射門均欠缺角度。傑志左閘丹尼上半場尾段因觸傷右膝韌帶退下線，未知會否影響港足備戰下月東亞足球錦標賽決賽周，雙方半場互交白卷。

入圍港足東亞錦決賽周初選名單的丹尼（藍衫）受傷，傷勢有待進一步檢查。（袁志浩攝）

兩軍門將各救險球 創今屆首場0：0

傑志換邊後持續受壓，兩分鐘3度被富力頭槌攻門，但梁諾恆的飛頂遭王振鵬單手救出；基奧雲尼跟羅港威埋門也無功而還。富力中段換入迪布利，而「藍鳥」也由鞠盈智入替蘇沙，69分鐘費蘭度右路策動攻勢，直線劏穿富力防線，後上的林恩許快腳一射，僅省中出迎的周煜辰。雙方尾段節奏加快，但最終仍無法打破僵局，結果兩軍踢成0：0平手，為今屆港超聯各項賽事首場互無紀錄的比賽。

費蘭度（右）今場客串出任進攻中場，上半場發揮一般。（袁志浩攝）

+ 3 + 2

黃洋解釋新戰術構思 「利用費蘭度特點」

「藍鳥」賽後依然力保聯賽不敗身，6戰過後以2勝4和得10分升至積分榜次席。隊長黃洋透露球隊今場部署以防守行先，並認為埋門機會比敵軍多，對未能取得入球感到遺憾，「賽後富力球員有一些脾氣，我們面對一支班費極高、坐擁眾多好球員的球隊，也能避免落敗，算是踢出今季最佳水準。」

傑志在費蘭度出任攻中下發揮一般，改踢翼鋒的基爾頓尾段也偶有失誤，「大哥」坦言球隊還未適應新戰術，但指出這構思不錯，「希望通過中路，能最快速、有質素地反擊，而本身費蘭度的盤球突破能向對手構成很大威脅，這特點很適合此戰術。雖然效果未達預期，但對賽果也收貨。」至於富力主教練楊正光也認為，1分是可接受的結局，他指出球隊開季順利，希望可繼續保持榜首優勢。