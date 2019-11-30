【我的名字．繆正賢2】單車路無止境無盡頭　幸有你們同行

繆正賢在單車路上默默奮鬥11年，長年無冠，仍然保持正面，捱過孤獨及自我質疑，終於初嘗亞洲冠軍。 「無止境、無盡頭」，是他對單車運動的形容。能堅持這無盡旅途，他最慶幸有好隊友相伴，「11年來，最開心是有班好隊友」。

繆正賢不是個天份高的車手，他深明這點，卻不會給予自己偷懶、放棄的藉口，沒有冠軍，仍要努力求進。「無止境、無盡頭」，他在社交網絡寫上這一句，全因作為計時項目運動員，沒有最快、只有更快，對他來說，破紀錄甚至比錦標重要，「就算是世界紀錄，也是用來打破的；拿了一個奧運冠軍，仍可以拿兩個，永不會有終結」。至今最令阿賢深刻的，不是亞洲錦標賽的捕捉賽冠軍，而是去年雅加達亞運與隊友一起刷新團體追逐賽的香港紀錄、最後獲得銀牌，平港隊最佳成績。

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繆正賢說起亞運那一晚，仍然感動：「這件事，其實只有房內的4個人知道。」（羅君豪攝）

「我們在半決賽破了紀錄，破紀錄後，想攬住大家！」1年前的回憶仍令阿賢感動，決賽前一晚一個場面，更教他懷緬：「前一晚，我們4個人（高肇蔚、梁嘉儒、梁峻榮）在酒店房間內一起開會，討論明天的比賽，講完後，大家都好……好……」他細細思索該用什麼字眼，聲線漸漸變得高昂：「四個人一條心！去到最後大家疊手，之後一起……四個人都眼有淚光地看着大家，那時就覺得，嘩，我們四個人真的一條心！當時不知道翌日是否能破紀錄、是否能入決賽，但那一刻，我一輩子都不會忘記。」

比起個人錦標，隊友更重要？阿賢答得果斷：「都係呀！11年來，最開心是有班好隊友，阿榮、阿樂、肥高他們，大家一起出去比賽、一起攞獎，甚至我在亞錦賽拿到冠軍後，他們好像比我更開心。」

與隊友一同破紀錄、拿獎牌，是繆正賢最珍貴的回憶。（資料圖片/鄭子峰攝）

能與大夥一同站上頒獎台，感覺比什麼都好。（資料圖片/鄭子峰攝）

好隊友是好朋友 推波助瀾博得陳奕迅關注

繆正賢拿到亞錦賽冠軍後，最大的願望竟是看偶像陳奕迅年底在香港舉行的演唱會，但門票一開售已被搶光，隊友全力助他一把，紛紛在instagram即時動態上標註陳奕迅，希望Eason能留意到阿賢，同時四出助他「撲飛」。當然，單車隊長年操練，繆正賢一早心知機會渺茫，當時他自嘲：「我在想，到底買票難，還是放假比較難？」

演唱會最後取消了，但阿賢卻收到一個大驚喜——宣布取消演唱會前一晚，Eason親自致電阿賢，說：「沈（金康）教練一日唔畀你放假，我一日都唔開演唱會！」阿賢驚喜之餘，也幽默回應：「咁就唔好搞啦，等我放假先。」與Eason短短的對話成為一段珍貴回憶；促成這回憶的更是一班好隊友，自然更難忘。

對繆正賢來說，高肇蔚是前輩、是隊友、良師，更是好友。（資料圖片）

四個人，一條心。（資料圖片/黃永俊攝）

好隊友更是良師益友 肥高是如C朗拿度般的存在

師兄梁峻榮和張敬樂、還有體院室友梁嘉儒都是多年的好拍檔，但最令他感激的，還是由他在2014年轉成全職運動員、經常外出參加公路賽時長期的同房高肇蔚。儘管阿賢比32歲的高肇蔚年輕8年，兩人友誼卻絲毫不減，「他是我的好朋友、好隊友……我們很像，大家都不是天份很好的運動員，需要很多時間鍛煉，他常告訴我自己的經歷、做運動員應有的心態等」。

「肥高金句」影響至深，甚至不下於阿賢最欣賞的C朗拿度，「他跟我說，『因為你沒有比人好的天份，所以要走更長的路』，就跟C朗一樣。」即使出戰個人項目，阿賢仍帶着這句話，終有突破——對他來說，個人成就並非只是個人功勞，更因身邊每一人的支持。

無論在賽道上或是訓練中，四人就是一體。（資料圖片/鄭子峰攝）