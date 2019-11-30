【場地單車．世界盃】梁寶儀負傷首拍楊倩玉　港女子麥迪遜創新高

上月的亞洲場地單車錦標賽，香港女將梁寶儀帶着一臂鋼板和鋼釘，連奪兩面獎牌，創下個人最佳成績。 今天（30日）她回歸主場出戰世界盃場地單車賽香港站，傷勢雖未完全康復、前一晚才更換項目、亦首度跟楊倩玉合作出戰女子麥迪遜賽，兩人仍合力創下港隊在世盃女子麥迪遜的最高排名，楊倩玉也不斷讚賞隊友：「她真的很給力！」 攝影：梁鵬威

梁寶儀去年亞運前受傷，右手手肘骨裂，縱使做過手術，今年4月卻發現手術失敗，需要重新「植骨」加固患處，鋼板和鋼釘仍鑲在傷處。偏偏她今日出戰的麥迪遜項目需要兩名車手合作，適時拉手接力，加上原定出戰捕捉賽的她，昨晚才獲悉更換項目，首次與楊倩玉合作出戰女子麥迪遜賽，寶儀也不禁道：「知道換人的時候有點緊張，已多個月未有練習這項目。」

梁寶儀經歷大傷，手部患處還鑲有鋼板和鋼釘。（梁鵬威攝）

但兩人發揮比預期更好，最後共獲得8分，以第7名完成賽事，創下在這項目的世界盃最佳成績，冠軍由丹麥奪得，紐西蘭及意大利分列亞、季。比賽鬥到一半，俄羅斯運動員與德國雙撞齊齊「炒車」，幸兩名車手都無大礙，俄羅斯車手一度躺在地上幾分鐘，但仍能重新站起繼續賽事，讓觀眾都對單車運動員的鬥心報以掌聲。

是日場地單車世界盃港隊戰績：

李慧詩無敵 世界盃3站全奪金 爭先賽17個月不敗

女子麥迪遜賽，港隊奪得第7名，是世界盃歷來最佳戰績。（梁鵬威攝）

楊倩玉賽後看着拍檔，樂不可支，她坦言兩人連練習時都沒有配合過：「寶儀手上仍有傷嘛，就怕會拉到，但今天我們只是第一次合作拉，她就這麼給力，所以我心裏很安慰！」她說，今站主要目標是趁頂級勁旅如荷蘭及英國都未有參賽，就盡力爭取最高名次，以換取更佳的奧運積分。梁寶儀則笑言：「跟隊友合作作賽會更加畀心機，因為不想拖累隊友，會更加努力！」

梁寶儀（左）首次伙拍楊倩玉（右）出戰女子麥迪遜賽。（梁鵬威攝）

梁寶儀上月在亞錦賽先後在個人追逐賽及記分賽，分別獲銀牌及銅牌，成為她首兩面精英組獎牌，她認為佳績給予自己及教練信心：「以前一直覺得自己能力不夠、不敢去做，教練可能也會對我沒信心，但現在教練也願意給我機會。」對於取得奧運資格的機會，她認為路途仍遙遠，期望餘下賽事盡量保持表現，才有機會。兩人已完成今站全部賽事，之後會隨港隊參加紐西蘭站、澳洲站及加拿大站，但具體會否參賽，則要視屆時情況。