【英超】韋斯咸後備門將贏車路士後哭崩　全因父子兩代槌仔魂

33歲已是大部分職業足球員生涯尾聲，這輪英超比賽之前，從未在頂級聯賽上陣的韋斯咸三號門將大衛馬田（David Martin），大概只是靜待退役一刻到臨。 意想不到的是，作客面對狀態大勇的車路士，竟然臨危受命獲派正選上陣，而且左飛右撲成為贏波英雄，賽後他哭成淚人，背後又是一段感人故事。

季初表現神勇的韋斯咸，第六輪聯賽2：0擊敗曼聯後升上第五位，可是第七輪聯賽正選門將法比安斯基比賽期間傷出，改由二號門將羅拔圖占美尼斯把關，槌仔幫戰績自此江河日下，2和5負連續7場聯賽不勝，跌至第17位的護級邊緣。

主帥柏歷堅尼壓力一場比一場大，羅拔圖占美尼斯接連犯下低級失誤，魯莽表現備受球迷批評。周六（30日）作客車路士，再輸的話柏帥的帥位隨時不保。在這個關鍵時刻，他作出了一個非常大膽的決定：宣布這場作客史丹福橋的背水一戰，讓三號門將大衛馬田擔任正選。

33歲的大衛馬田首次為韋斯咸上陣，也是他的英超處子戰，即為球隊取得重要勝利。（美聯社）

大衛馬田超感人英超處子戰（按圖進入）

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無人認識的前利物浦門將

即使同為33歲、同為韋斯咸後備門將，馬德里體育會青訓出身的羅拔圖占美尼斯擁有豐富西甲、葡超和希臘頂級聯賽經驗，相反，大衛馬田少年時代雖然曾效力熱刺和韋斯咸，亦曾在20歲那年加盟利物浦並逗留4年，可是他從未為這些英超球隊的一隊上陣，5度被利物浦外借後，終在2010年第二度加盟英甲的米爾頓凱恩斯。7年後他離隊轉投英冠米禾爾，再次重返後備席，至今夏加盟韋斯咸成為三號門將。

換言之，大衛馬田的球員生涯，主要是英格蘭第三級別的英甲聯賽身上取得，英冠上陣機會也不多。連在米禾爾也爭不到正選，可想而知韋斯咸簽他回來，基本上幾乎不預期他會正選上陣。正所謂時勢做英雄，韋斯咸也想不到今季加盟的羅拔圖占美尼斯如此貨不對辦，柏歷堅尼大概唯有「死馬當活馬醫」，放大衛馬田出來一博。

結果33歲才獲得英超處子戰的大衛馬田不負領隊期望，車路士全場19次射門，他表現穩健並作出6次撲救，助球隊1：0贏波，全取3分後韋斯咸由第17彈上第13位。

兩代槌仔魂！馬田父子深情擁抱（按圖進入）

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賽前連續兩日吃不下

相比起大衛馬田寂寂無名的球員生涯，他那曾598次為韋斯咸上陣的父親艾雲馬田（Alvin Martin），名氣遠高於他。艾雲效力槌仔幫長達21年之久，深愛這支倫敦球隊，他早已將這份愛傳到兒子身上，大衛馬田早已是韋斯咸忠實擁躉。

也許因為愛得極深，當為韋斯咸正選上陣的機會來臨，他緊張到不得了，「我現在已33歲，擁有不錯的職業生涯，也有不少比賽經驗，但也不足以應付這種情況。過去兩天我都食不下嚥，因吃不完食物碟子不斷被拿走，加斯威爾一直在取笑我。」全力守護韋斯咸大門90分鐘，一聽到球證吹響比賽完結哨子聲，大衛馬田激動得倒地狂哭，一眾隊友立即趕到安撫這位贏波英雄，賽後他說：「感覺依然不似真的，我很高興能做到了，沒有令任何人失望，到最後還能享受呢。」

最令人感動一刻，是他跑到觀眾席，跟入場為他打氣的父親深深擁抱，「當我看到我爸的時候，我們雙眼都充滿淚水，所以我們沒說很多話。不過我爸來這裏看着自己效力21年的球會、同時是我的處子戰，能保持不失球和最重要的是為隊友取得勝利，真是妙不可言的感覺。」

法比安斯基預計明年1月才可復出，今仗過後，大衛馬田應該仍有機會不少可以表演身手。

大衛馬田的職業生涯（按圖進入）

柏歷堅尼：不是因為換門將才贏

對於這個大膽調動，見慣風浪的柏歷堅尼揚言，「當你贏不到的時候是怪物，當你贏到的時候是天才。」他讚揚，今仗球隊表現突出，「不是因為我把門將人選更換，我認為全隊也踢出贏波必要的強度。」

對於大衛馬田的「地標戰」，這位智利主帥稱，「我們當然知道他們一家跟球會的聯繫，他的英超處子戰並不容易。但當我在這個星期首次跟他談話時，感覺他已預備好。賽前他很靜，不過比賽的95分鐘他展示出所需表現。」