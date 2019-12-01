【場地單車．世界盃】李海恩主場未再奪牌　努力克服多次炒車陰影

這個周末，除「牛下女車神」在世界盃香港站全力爭牌，師妹李海恩亦有出賽，早前頻頻炒車的她一身傷痕，雖未能繼上季的香港站後再奪競輪獎牌，卻坦言能連續3站世盃安全完賽，「已破晒PB（個人最佳紀錄）」。 攝影：李澤彤

李海恩年初在上季世界盃香港站驚喜地奪得競輪賽銅牌，惟今年在多項賽事都遇上大大小小炒車意外，世界錦標賽、德國場地賽、中國賽事等，已難以盡錄，她無論頭、臉、鎖骨都曾受傷，右膝附近亦留下大片疤痕，是舊傷未癒再受新傷的痕跡。她周六（30日）在爭先賽1/8賽遇上師姐李慧詩，落敗出局；周日（1日）出戰競輪賽，亦未能打入次圈。

Jessica完成香港站所有賽事後，坦言賽前曾期望過再奪獎牌：「想說失望，但安全完賽已是一份禮物，我知自己有能力，但今天信心不足，斷完鎖骨做完手術剛兩個月，訓練不太理想⋯⋯但能安全完成3站賽事，已是自己的最佳紀錄。」

李海恩屢次炒車 屢敗屢戰（按圖進入）

多番炒車後再回賽場，Jessica說「其實好驚」：「常說放鬆啲、唔使驚，但其實越講越驚，需要克服，所有運動員受傷後心理都會受影響⋯⋯以前好喜歡競輪賽，但爭先賽是一對一，壓力沒那麼大；車走到一個速度、身旁有人，是會怯的。」她說，反倒在爭先賽對李慧詩感覺更放鬆，「每日都見，都不知道鬥過幾多次了！輸多次也無所謂，都輸過好多次。」她強調自己會「全速回歸」。

雖然場地單車奧運積分明年3月才截數，但港隊的兩個女子短途賽奧運資格問題應不大，李海恩明日出發往紐西蘭站，期望把握奧運前餘下的世盃賽事及世錦賽「綵排」，「希望入到競輪決賽、也希望在200米時間有所突破。」