【港超聯】辛祖復出轟世界波　落選港足因檢查報告有不同解讀？

港超聯周日（12月1日）由理文鬥大埔，「綠衫軍」前鋒辛祖今場火速復出，踢足90分鐘兼有進帳，但仍難阻理文大勝4：1而回。 最近落選港足東亞足球錦標賽決賽周初選名單的辛祖，透露落選跟早前的受傷有關，但他希望以這場結果證明自己已找回最佳狀態。

大埔今場縱有外援勞高及杜度缺陣，但亞援金玫基仍先列後備，早前因傷落選港足東亞錦決賽周名單的辛祖，卻能以隊長身份擔正。開賽7分鐘中村祐人直線傳至辛祖腳下，後者邊走邊射左腳狂抽，但被袁皓俊單手撲出。

理文上半場早段甚少埋門機會，相反大埔卻搏得多個罰球創造威脅，至完場前理文連下兩城，44分鐘先憑尼迪利近門撞入；這位法籍前鋒兩分鐘後更交出助攻，乘一次反擊妙傳予基華尼頓快放，在陸平中出迎下離開約20多碼直射破網，將優勢擴大至2：0。

辛祖（中）今場表現落力，至尾段更取得入球。（袁志浩攝）

大埔守門員陸平中下半場出迎化解敵軍攻勢。（袁志浩攝）

尼迪利演帽子戲法 辛祖末段破蛋

「綠衫軍」下半場即以金玫基入替，此子48分鐘接應陸志豪罰球，左路窄角度扣大位右腳勁射，遭袁皓俊封位接實。而中村祐人峨眉月頂遠射，也中內柱彈出。理文稍後有列斯奧傷出，中堅位置由劉學銘取代，但球隊攻勢未有放緩，64分鐘尼迪利心口控定隊友長傳後，起左腳燙射，皮球笠過陸平中入網。尼迪利兩分鐘後再門前「執雞」得手，個人連中三元，高興得跳上場邊的軟墊跟隊友慶祝。

辛祖79分鐘右邊崎角位左腳轟入世界波，皮球直飛遠柱，助大埔破蛋，不過為時已晚。最終理文以4：1擊敗大埔，賽後與富力R&F同得13分，惟因對賽成績較差而屈居之席；大埔就以9分排第6。同日另一場港超聯，冠忠南區作客憑夏志明梅開二度，加上摩域治的烏龍球及查維斯射入12碼，同樣以4：1勇挫有馬希卡歷建功的愉園。多踢一場的南區目前升至第3位，愉園則以1分力壓佳聯元朗排尾二。

尼迪利跟隊友基華尼頓包辦4個入球，在場邊軟墊上興奮慶祝。（袁志浩攝）

辛祖為落選解畫：我應獲得入圍機會

大埔射手辛祖早前受傷，並未布入圍麥柏倫最新一份港足大軍名單，甚有機會無緣月中舉行的東亞足球錦標賽決賽周。這位入籍前鋒今場踢得特別落力，也以一記入球證明自己已重拾狀態，「感覺良好，我已回復過來，有時即使我在睡覺，也在想如何可再次幫助球隊。」辛祖解釋，早前經本港醫生診斷後，預計要花約3至4周時間康復，惟他同時將檢查報告傳予家鄉巴西的醫生查閱，卻有另一個結果，「他說若我跟足步驟去做，只需要10日就可以再踢球了。」

辛祖指港隊在得悉他可能傷出約一個月後，便因此而放棄徵召，他也指自己有跟主帥麥柏倫溝通，「他理解我的情況，並希望再觀察我的表現。我很高興這場踢足90分鐘，並已經準備就緒，也應獲得入選機會，不過最終結果，仍要視乎教練如何決定。」

理文下半場遙遙領前，基華尼頓一度例地疑似拖延時間，引發辛祖上前跟他口角。（袁志浩攝）